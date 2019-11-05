Путин высоко оценил роль студенческих стройотрядов в жизни страны

Москва, 5 ноября. Студенческие строительные отряды всегда достойно справлялись с поставленными перед ними задачами, оказывая серьезную помощь государству. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями движения студенческих отрядов.

«Как в прежние времена, так и сейчас ребята работают практически во всех отраслях… Всегда стройотрядовское движение подставляло плечо государству и стране. Работали частенько в очень сложных условиях, как правило, справлялись с задачами, которые перед ними ставили», — отметил Путин.

По словам главы государства, в настоящее время в студенческих стройотрядах работают около 240 тысяч человек. Российский лидер отметил, что работа в студенческих отрядах дает возможность получать дополнительную квалификацию и жизненный опыт, а также оставляет незабываемые впечатления.

«Сам по себе факт участия в стройке, в работах, в пребывании в одной компании, объединенной общим делом, — это всегда приятно и настраивает на рабочий лад», — добавил Путин.

В конце октября в Москве состоялся Всероссийский слет участников и ветеранов студенческих стройотрядов, в котором приняли участие более шести тысяч человек. Слет был посвящен 60-летию движения и 15-летию со дня образования общественной организации «Российские студенческие отряды».