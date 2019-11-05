Путин пообещал выделить Фонду Достоевского грант на проведение конгресса

Москва, 5 ноября. Президент России Владимир Путин пообещал выделить грант Фонду Достоевского на проведение конгресса по русской словесности. Глава государства сообщил об этом во вторник на заседании Совета по русскому языку.

Руководитель Фонда Достоевского Игорь Волгин обратился к главе государства с просьбой разобраться, почему ему отказали в президентском гранте на проведение международного конгресса «Русская словесность в мировом культурном контексте». Он отметил, что Фонд проводит уже 18 лет конгресс, который является единственной в мире площадкой, где встречаются писатели и исследователи.

«В этом году мы подали на очередной грант и получили отказ, то есть конгресс в этом году не состоялся. Получается парадокс, когда были годы не юбилейные, мы спокойно проводили эти конгрессы, как только наступают юбилейные годы, программа создана и утверждена правительством и конгресс мы не проводим», — сказал писатель.

Российский лидер, выслушав послание президента Фонда Достоевского, заверил, что организация получит грант на проведение конгресса.