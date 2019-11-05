Зеленский поставил задачу внедрить стандарты НАТО в армии до 31 декабря

Киев, 5 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру обороны Андрею Загороднюку до конца года внедрить стандарты НАТО в систему управления силами обороны.

Как сообщает пресс-служба офиса украинского президента, Зеленский провел во вторник встречу с руководством Верховной рады и правительства. Глава государства поставил ряд задач в сфере обороны. В частности, Загороднюку до 31 декабря предстоит «внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО».

Еще одним новшеством станет образование нового правоохранительного органа — Военной полиции.

Отметим, во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью украинским СМИ заявил, что «все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО». Он пообещал, что альянс поможет Украине модернизировать общество и усилить реформы, чтобы Киев мог ступить в НАТО. Столтенберг также добавил, что Украине для полноценного членства в НАТО необходимо подумать, что Альянс может сделать совместно со страной.

На прошлой неделе Североатлантический альянс и Киев сделали заявление по итогам прошедшего заседания совместной комиссии с участием украинского Зеленского и Столтенберга. В очередной раз Украина и военный блок заявили, что Крым является «украинской территорией», и призвали Россию вернуть полуостров Киеву, сообщала «Газета.ру». В свою очередь Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.

Напомним, в декабре 2014 года после государственного переворота в Киеве украинский парламент принял закон об отмене внеблокового статуса Украины, а также законодательно закрепил намерение Киева получить статус полноправного члена НАТО.

При этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Украины в Альянс требует выполнения большого количества критериев, на реализацию которых уйдет порядка 20 лет.