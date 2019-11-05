Пушков не понял «украинской математики» при подсчете суммы исков по газу

Москва, 5 ноября. Член Совета Федерации Алексей Пушков признался, что не понял, как работает украинская математика, когда речь заходит о подсчете суммы исковых претензий к России.

По его словам, украинская газовая компания выводит размер исковых требований в духе конторы «Рога и копыта» из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок».

«Нафтогаз» прекратил основную работу и без устали считает мнимые долги «Газпрома». И то у него 12 млрд выходит, то 22. А почему не 18,7 млрд или 31,2 млрд — неясно: в «Нафтогазе» и сами не знают, откуда такие цифры выходят», — пишет Пушков в Twitter.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что общая сумма исковых заявлений к «Газпрому» составляет 22 млрд долларов. При этом он подчеркнул, что в эту сумму входит компенсация по решению Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов), требования по новому иску (12 млрд долларов), штраф украинского антимонопольного органа (7 млн долларов).

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что подобные шаги со стороны Киева осложняют переговоры по продлению контракта на транзит газа.

Примечательно, что срок действующего контракта на транзит газа истекает в этом году, однако стороны пока не достигли никакого соглашения. Украинская сторона требует обязать Россию заключить новый контракт на выгодных для Киева условиях и гарантировать прокачку определенного объема газа. Взамен она предлагает снизить сумму исковых требований к «Газпрому» с 12 до 2 млрд долларов. Москва же настаивает на том, что отзыв всех исков является единственным условием для заключения контракта.