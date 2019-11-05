Меркель рассказала, чем бы занялась на пенсии в случае сохранения ГДР

Берлин, 5 ноября. Немецкий канцлер Ангела Меркель мечтала уехать в Америку, если бы вышла на пенсию в ГДР, которая прекратила свое существование в конце 80-х.

По словам политика, если бы Берлинская стена не пала и ГДР сохранилась, она бы осуществила свою мечту. Меркель мечтала в 60 лет — как раз в это время немцы выходили на пенсию — получить загранпаспорт и уехать в Америку.

«Пенсионеры в ГДР пользовались свободой передвижения - кто не мог быть больше использован в качестве социалистического работника, тому разрешали уехать», — сказала канцлер Германии в беседе с Spiegel.

Меркель добавила, что в этой ситуации она бы посетила и ФРГ, но свою первую поездку она бы «хотела совершить в Америку из-за размера, многообразия, культуры».

«Увидеть Скалистые горы, покататься на машине и услышать Брюса Спрингстина — это была моя мечта», — уточнила 65-летняя чиновница.

Ранее немецкий канцлер подтвердила, что намерена уйти из политики после 2021 года. По ее словам, после ухода она планирует отдохнуть.

Берлинская стена — это укрепленная государственная граница ГДР, построенная на территории республики вокруг Западного Берлина. Она просуществовала с августа 1961 года по ноябрь 1989 года. Сооружение не только разделяло западную и восточную части города, но и отделяло Западный Берлин от территории ГДР.