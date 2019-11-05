Несколько тысяч некачественных бронежилетов были приобретены на Украине для ВСУ

Киев, 5 ноября. Пять высокопоставленных чиновников министерства обороны Украины подозреваются в закупке 11 тысяч бракованных бронежилетов для нужд ВСУ. Общая сумма сделки составила более 100 миллионов гривен.

Как заявил директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба, упомянутые чиновники знали о несоответствии бронежилетов, однако продолжали совершать новые закупки. Проблемой данных бронежилетов является то, что они простреливаются в условиях дождя.

В числе подозреваемых генерал-майор, начальник Главного управления Вооруженных сил Украины, а также четыре высоких должностных лица Главного управления ВСУ. Речь идет о заместителях управлений и начальнике отдела, пишет RT.

Существует серьезный риск того, что Украина может не достичь к концу 2020 года полного соответствия стандартам НАТО. Об этом говорится в докладе Парламентской ассамблеи альянса.

Согласно документу, 2019 и 2020 годы можно считать решающими «в продвижении повестки дня реформы обороны и безопасности Украины». Как указали в Североатлантическом альянсе, несмотря на «значительный прогресс» с 2014 года, есть вероятность, что Украина не сможет соответствовать стандартам НАТО. НАТО усомнилась в том, что Украина сможет соответствовать Альянсу.