Украина хочет отсудить у России по газовым спорам 22 млрд долларов

Киев, 5 ноября. «Нафтогаз Украины» оценивает свои исковые претензии к России на 22 млрд долларов. Такую цифру озвучил во вторник глава украинского газового гиганта Андрей Коболев.

По его словам, почти 3 млрд долларов — компенсация по решению Стокгольмского арбитража, 12 млрд долларов — требования по еще одному иску. Около 7 млн долларов — штраф, наложенный Антимонопольным комитетом Украины на «Газпром».

«Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит «обнуление» взаимных претензий?» — пишет глава «Нафтогаза» в Facebook.

Ранее сообщалось, что Украина выдвинула против РФ еще один иск на 12 млрд долларов. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что подобные шаги со стороны Киева осложняют переговоры по продлению контракта на транзит газа.

Отметим, что срок действующего контракта на транзит газа истекает в этом году, однако стороны пока не достигли никакого соглашения. Украинская сторона требует обязать Россию заключить новый контракт на выгодных для Киева условиях и гарантировать прокачку определенного объема газа. Взамен она предлагает снизить сумму исковых требований к «Газпрому» с 12 до 2 млрд долларов. Москва же настаивает на том, что отзыв всех исков является единственным условием для заключения контракта.

Ситуация для Украины усугубляется строительством газопровода «Северный поток — 2», который соединит Россию и Европу в обход Украины. На днях Дания дала разрешение на строительство участка газопровода.