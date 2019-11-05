Путин рассказал о роли экономики в создании интереса к стране и языку

Москва, 5 ноября. Экономическое развитие государства оказывает прямое влияние на интерес к его языку и культуре. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по русскому языку.

«Экономика способствует развитию языка, культуры... Создает базу и вызывает интерес к стране, а значит и к языку», — пояснил Путин.

Глава государства подчеркнул, что падение интереса к стране будет означать сокращение уровня привлекательности языка и культуры. По мнению Путина, для сохранения интереса к языку Россия должна оставаться деятельным участником международного общения.

Российский лидер напомнил, что во времена СССР русский язык активно изучали в странах Восточной Европы, так как его знание помогало в продвижении по карьерной лестнице.

«От этого зависела карьера, от этого зависело продвижение по службе, было реально большое сотрудничество с Советским Союзом. Это было влияние. Советский Союз растворился и все, интерес к языку начал затухать, и это затухание искусственно подогревается», — добавил Путин.

Путин отметил, что в настоящее время Россия возрождает сотрудничество со многими странами, в результате чего фиксируется всплеск интереса к русскому языку. При этом интерес к русскому языку растет не только в бывших советских республиках, но и в западных странах.