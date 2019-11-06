Эксперт заявил о неуправляемости Украины из-за неонацизма и сексуальных извращений

Украинские власти погрязли в вечных скандалах, неонацизме и сексуальных извращениях. К такому неутешительному выводу пришел политический эксперт Василий Вакаров.

Он подчеркнул, что подобный информационный фон пагубно сказывается на международном авторитете Киева.

«Если у нас премьер-министр — неонацист (он идет на концерты неонацистов), а руководитель международного комитета — сексуальный извращенец, то… у нас что-то не в порядке с властью», — полагает специалист.

Вакаров негативно оценил работу президентской политической силы, так и не ставшей единой командой. Он убежден, что «Слугу народа» сложно назвать партией в полном смысле этого слова.

«И когда мы видим, что в этом проекте происходят процессы не управления страной, не управления процессами в стране, а скандалы-скандалы-скандалы — это, очевидно, свидетельствует о том, что управление очень на низком уровне», — цитирует «2000».

Череда скандалов вокруг «Слуги народа» началась почти сразу после триумфа этой политической силы на парламентских выборах. Особенно неудачно складываются последние недели. 13 октября глава правительства Украины Алексей Гончарук посетил концерт неонацистской группы «Сокыра Перуна».

Этот музыкальный коллектив открыто восхваляет деятелей гитлеровской Германии, а его поклонники без всякого стеснения используют свастику и другие символы Третьего рейха. В своей речи со сцены политик заявил, что именно на таких людях и держится Украина.

Группа журналистов и общественных деятелей потребовала отставки премьера. Но их призывы были проигнорированы.

Не менее звонким получился скандал с перепиской народного депутата Богдана Яременко, также возглавлявшего комитет по вопросам международной политики в Раде. Журналисты застукали парламентария за перепиской с девушкой, в ходе которой Яременко предложил ей секс за деньги. Участники беседы оговорили все необходимые подробности и табу.

Пойманный «с поличным» депутат поначалу отрицал свою вину. Он утверждал, якобы специально сфабриковал переписку, чтобы вывести на чистую воду журналистов, которые лезут в частную жизнь политиков. Позже «Слуга народа» опроверг эту несуразную версию и принес извинения в Facebook.

«Не все решения бывают одинаково удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента», — отмечается в публикации.

Однако и на этом инцидент не был исчерпан. Выяснилось, что к последнему шагу Яременко склонил пранкер, притворившийся генпрокурором Рябошапкой.

Оказалось, что случай не был единичным. Депутат едва ли не каждый день переписывался с разными девушками, хвастая перед ними открывшимися перед ним финансовыми возможностями. В общем, политик вел неправедную жизнь. Яременко отделался отставкой с поста главы профильного комитета Рады.

«Контрольный в голову» исполнил депутат Николай Тищенко. Он доверил самое сокровенное генпрокурору Рябошапке. На деле выяснилось, что под личиной Рябошапки скрывался пранкер Джокер. Ясное дело, что уже через несколько часов секреты «Слуг народа» стали достоянием широкой общественности. Любопытной оказалась реакция на скандал главы фракции правящей партии Давида Арахамии.

«Наказывать Николая Тищенко не за что. В чем его вина? В том, что он переписывался в Whatsapp с каким-то додиком? Да и каких-то крамольных фактов в этой переписке нет», — цитирует «Страна».

Сложно себе представить, какие факты могут считаться «крамольными» в системе ценностей Арахамии. Чего только ни узнали украинские избиратели из переписки Тищенко с Джокером. Особенно впечатлила оценка коллег по партии: «предатель на предателе» и «все стукачи». Из слов Тищенко следует, что в рядах президентской партии царит полный бардак.

Не только мнимый, но и настоящий Рябошапка доставляет проблемы Зе-команде. Одна из вопиющих ситуаций — дело активиста-убийцы Стеренко. Сергей зарезал человека весной 2018 года. У погибшего осталась жена и трое детей. Еще один человек был серьезно ранен.

Во время каденции Петра Порошенко и «самого честного прокурора» Луценко дело благополучно «спускали на тормозах». Впрочем, от Петра Алексеевича и его команды украинцы (во всяком случае, их подавляющее большинство) ничего хорошего давно уже не ждали.

На «Слуг народа» возлагали куда большие надежды. Надо отдать должное правоохранителям — обвинительный акт был подготовлен. Он ждал подписи прокурора и передачи в суд. Вместо этого с санкции Рябошапки дело было передано в СБУ, которая не имеет к подобным преступлениям вообще никакого отношения. И дружит с «активистами». Это при том, что ранее суд уже отменял аналогичное решение прокуратуры образца Луценко.

Ну и вишенка на торте — личные встречи и совместные фото генерального прокурора с активистом-убийцей.