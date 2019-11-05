Запад боится интеграции России и Белоруссии

Москва, 5 ноября. Западные страны опасаются укрепления Союзного государства России и Белоруссии из-за того, что это может привести к «изменению баланса сил в Европе», пишет газета The Wall Street Journal.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал ситуацию, связанную с Союзным государством, серьезной, поскольку, по его мнению, «Россия, возможно, попытается вынудить Белоруссию объединиться». Он утверждает, что Белоруссия нуждается в реформах, однако сейчас следует уделить внимание другим наиболее важным вопросам.

В свою очередь американский политик Александр Вершбоу, который ранее занимал должности посла США в РФ и заместителя генсека НАТО, заявил, что «никто не питает иллюзий» по поводу того, что белорусские власти выберут такой же курс, как Украина и Грузия — сближение с Евросоюзом.

«Однако, если они [власти Белоруссии] хоть как-то затруднят расчеты России и если они действительно окажут материальную и политическую поддержку украинскому суверенитету, то это будет отнюдь не мелким вопросом», — цитирует издание американского чиновника.

При этом Вершбоу считает, что западным странам следует проявлять осторожность и не создавать впечатления «о слишком тесных связях» с руководством Белоруссии, так как, по его мнению, это привело бы не к тем желаниям, о которых мечтает Запад.

Напомним, в конце прошлого года лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ожидается, что рабочая группа к концу этого года представит главам государства окончательно одобренный пакет документов по дальнейшей интеграции.