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Запчасти для МиГ-29 пытались украсть на Украине

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Запчасти для МиГ-29 пытались украсть на Украине

Киев, 5 ноября. Служба безопасности Украины предотвратила попытку хищения и продажи запчастей, а также комплектующих для истребителя МиГ-29 в Львовской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

«Контрразведчики и следователи СБУ установили, что в одной из воинских частей были похищены комплектующие и запасные части к самолетам МиГ-29 для продажи. Злоумышленники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники». Отметим, что если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы.

В августе стало известно, что НАТО отказалась поставлять оружие на Украину из-за тотальной коррупции. Альянс заявил о своей неготовности в настоящее время предоставлять оружие украинской стороне из-за отсутствия гарантий его сохранности. В свою очередь украинцы попытались предоставить результаты проверок наличия переданного ранее вооружения, но в НАТО посчитали это недостаточным.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.
 

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