Украинские националисты избивают русскоязычных музыкантов на улицах Львова

Москва, 5 ноября. Львовские националисты отчитались в соцсетях о проведенном «рейде» против уличных музыкантов, исполняющих песни на русском языке. Фотографии разбитых гитар и избитых артистов вызвали восторг у сторонников украинских радикалов. Однако никакой реакции от российских либеральных рок-групп, активно выступающих с концертами по Украине, не последовало.

Националистическая организация «Сокол» отчиталась на своей странице в Facebook о проведенном уличном рейде против уличных музыкантов, исполняющих песни на русском языке. По данным националистов, рейд прошел 3 ноября на центральных улицах Львова.

«Утешает то, что после нескольких таких рейдов в центре нашего города почти не слышно песен, которые исполняются на языке оккупанта. Также с некоторыми музыкантами были проведены профилактические работы», — говорится в сообщении радикалов.

На фотографиях, прикрепленных к посту, националисты похвастались разбитыми гитарами музыкантов, один из музыкантов держится за ногу.

За сутки пост собрал почти 430 комментариев, почти 290 человек поделились записью, более 400 поставили «лайки». Большая часть подписчиков сообщества националистов поддержали их действия. Комментарии оригинальностью не отличаются, но среди них встречаются и ненарочно забавные. Например: «Это просто уровень! Молодцы! Поддерживаю хлопцев!».

Впрочем, нашлись среди комментаторов и ехидные личности, которые задали борцам с музыкантами вопрос, проводится ли подобная «профилактика» среди бойцов АТО, среди которых не менее 40% русскоговорящих. «Соколо» на данный вопрос не ответил.

Нашлись среди комментаторов и адекватные личности.

«Зачем избивать музыкантов, ломать им инструменты, руки бы вам поломать как вы им инструменты! Это же наверняка так мужественно и патриотично давить студентов, которые себе так пытаются подзаработать! Пойдите на концерты наших эстрадных исполнителей и поверните такую фигню! Недопатриоты!» — возмутился Андрей Малышко.

Издание «Журналистская правда» задается вопросом, как оценят такие проявления «демократии» в борьбе с русским языком «записные рок-борцы» с «государственным террором, несвободой» и т.п. — группы «Порнофильмы», «Элизиум» и некоторые другие.

«Можно быть абсолютно уверенным, что случись такое в России с гитаристом в переходе, исполнявшем песни Макаревича — на эту тему по всей богеме катились бы волны флешмобов поддержки», — подчеркивает издание.

Журналисты отмечают, что, к примеру, «Элизиум» не станет осуждать тех, кого безусловно поддержат их коллеги по одной концертной площадке: несколько лет назад группа выступила вместе с ультранацистами из украинской команды «Тень Солнца».