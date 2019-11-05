Сподвижник Вооруженных сил. Зачем Валерий Гергиев дает для военных концерты в горячих точках

Народный артист, почетный гражданин России, дирижер Валерий Гергиев недавно стал лауреатом премии министерства обороны в области культуры и искусства. Награду он получил за то, что часто дает концерты для военнослужащих в горячих точках. Концерт, который дирижер дал в Пальмире, до сих пор служит символом настоящего патриотизма.

В военных гарнизонах России Гергиева и труппу Мариинского театра знают очень хорошо: они выступают по всей стране — от Калининграда до Камчатки. К пафосу не стремятся — часто симфонический оркестр дает концерты в местных домах офицеров. Музыканты дают концерты для военных не только в России, но и за рубежом. В 2016 году оркестр во главе с дирижером с благодарностью приняли медали «За освобождение Пальмиры». Город они действительно освободили, но — по-своему. С помощью музыки они спасли древний город от страха и отчаяния.

Премию Валерию Абисаловичу вручил первый заместитель главы военного ведомства Руслан Цаликов. Он подчеркнул, что Гергиев как музыкант в представлении не нуждается.

«Как патриот и сподвижник Вооруженных сил он всегда бывает с нами в горячих точках. Все мы помним вызывавший волнение и дрожь концерт в Пальмире. А я могу напомнить вам Цхинвал и еще много-много других случаев», — сказал Цаликов.

Концерты Гергиев давал действительно не только в Пальмире. В августе 2008 года симфонический оркестр Мариинского театра сыграл для жителей Цхинвала. Цель у маэстро одна — выразить сочувствие человеческому горю. За четыре года до Цхинвала дирижер играл в Беслане, а потом дал концерты в честь трагически погибших осетин в главных мировых столицах — Москве, Нью-Йорке, Токио, Лондоне.

Творческий путь Валерия Абисаловича начался в Ленинградской консерватории. Будучи студентом, он выиграл престижный конкурс дирижеров в Берлине. По окончании учебы талантливого музыканта пригласили в Мариинский театр ассистентом дирижера. Уже через год Гергиев дирижировал оперой Сергея Прокофьева «Война и мир». А в 1996 году он стал главным художественным руководителем театра.

Под руководством Гергиева Мариинский театр стал главным академическим театром в России. Мариинка уникальна, аналогов в мире у нее нет. В 2006 году в театре открылся концертный зал, в 2013 году — вторая сцена. Филиалы Мариинского театра есть во Владивостоке — Приморская сцена, во Владикавказе — Национальный государственный театр оперы и балета Республики Северная Осетия — Алания и Северо-Осетинская государственная академическая филармония.

Маэстро Валерий Гергиев — творец настоящей человеческой истории: с помощью неукротимого таланта и любви к человечеству он увековечивает культуру России.