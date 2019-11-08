Сирия, 8 ноября. Вертолеты ВКС РФ патрулируют территорию на северо-востоке САР. Курдские радикалы открыли стрельбу в городе Джедид Бакара в Дейр-эз-Зоре. Детонация заминированного автомобиля произошла на границе с Турцией в Северном Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: патрулируют территорию на северо-востоке Сирии.

«Исламское государство»1: заявило о нападении на члена курдской администрации в городе аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: провоцируют стычки с протурецкими силами в северной части Алеппо; подозреваются в минировании автомобиля в городе ар-Раи на границе с Турцией; открыли стрельбу в населенном пункте Джедид Бакара на востоке Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: обмениваются ударами с курдскими боевиками в Северном Алеппо.

Провинция Тартус

Информационный портал Sputnik News сообщил об инциденте на нефтеперерабатывающем заводе в городе Банияс в северной части провинции. Отмечается, что во время сварки одного из резервуаров произошел взрыв. По словам министра нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики (САР) Али Ганема, при взрыве погиб один из работников учреждения, кроме того, получил ранения инженер. Более подробная информация о последствиях случившегося пока выясняется.

Провинция Алеппо

В северной части региона продолжаются вооруженные столкновения на линии разграничения сил Отрядов народной самообороны (YPG) и протурецких формирований. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (TrouskaSadeghi), противоборствующие стороны обмениваются ударами недалеко от населенных пунктов Араб-Хасан, Дандания, Умм-Джалуд, Умм-Адаса к северу и северо-западу от ключевого города Манбидж.

В то же время стычки между курскими боевиками и союзниками Турции вновь отмечаются в районе города Мараназ к юго-западу от Азаза, сообщает Twitter-канал (huseyinbozan). О том, кто выступил инициатором начала вооруженного конфликта, а также о его последствиях, пока ничего неизвестно.

Между тем в населенном пункте ар-Раи поблизости от границы с Турцией произошла детонация заминированного автомобиля. Видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва, была опубликована военным источником в Twitter (mohmad_rasheed). По предварительным данным, не менее двух местных жителей погибли, еще несколько были ранены. Предполагается, что к установке СВУ имеют отношение боевики курдских бандгрупп, осуществляющие подпольную деятельность на занимаемых протурецкими силами территориях.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (TRACterrorism) обнародовал скриншот заявления медиапортала ИГИЛ1 «аль-Амак» о новой вылазке боевиков в оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах. Террористы утверждают, что бросили гранату в дом одного из представителей курдской администрации в городе аль-Бусейра, что привело к ранению его владельца по имени Мухтар Кумин. Курдские источники эти данные пока не подтверждали. Напомним, в зонах контроля проамериканских отрядов SDF нередко происходят налеты, осуществляемые джихадистами так называемых спящих ячеек «Исламского государства», что ставит под вопрос действенность методов, применяемых США и их союзниками для борьбы с ними.

Поступила информация о перестрелках неизвестных, вспыхнувших в подконтрольном курдским боевикам населенном пункте Джедид Бакара. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (deirezzor24), беспорядочная стрельба привела к ранению ребенка. Местные активисты обвиняют в случившемся радикалов SDF, которые прежде не раз вступали в стычки с мирными жителями с применением оружия.

Провинция Хасака

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил о проведении первого патрулирования ВКС РФ на северо-востоке Сирии. Российские вертолеты осуществляли мониторинг обстановки на сирийско-турецкой границе в рамках меморандума о взаимопонимании между Турцией и РФ, подписание которого состоялось 22 октября после переговоров президентов обеих стран в Сочи.

Агентство новостей Anna-News сообщает о том, что курдские радикалы, отряды которых базируются на границах зоны безопасности, не перестают провоцировать стычки с протурецкими силами в северной части провинции. Отмечается, что в результате последних столкновений члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и подконтрольных ей бандгрупп захватили населенный пункт Машрафа Умм Шуайфа, который находится восточнее Рас аль-Айна. Напомним, по условиям российско-турецкого соглашения, курдские боевики должны были покинуть приграничные с Турцией территории, однако вместо этого они продолжают оказывать вооруженное сопротивление.

1 Организация запрещена на территории РФ.