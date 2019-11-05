Росгвардия получит право сбивать беспилотники в российских территориальных водах

В Госдуме начнут работу над законодательным урегулированием использования «наземных беспилотников», а также расширением полномочий Росгвардии в работе с дронами. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы Александр Хинштейн.

Депутат встретился с корреспондентом Федерального агентства новостей по итогам проведенного в нижней палате парламента круглого стола, где обсуждалось обеспечение общественной безопасности от незаконного использования беспилотников.

Ранее депутаты уже подготовили ко второму чтению проект о полномочиях правоохранителей по пресечению нахождения таких устройств в воздушном пространстве. Парламентарий рассказал о том, какие вопросы уже решены, а также каких инициатив ожидать россиянам в ближайшее время.

— Александр Евсеевич, сегодня в ходе дискуссии одним из основных стал вопрос о регистрации дронов. На учете Росавиации находится малая часть всех аппаратов, что есть в стране. Как мотивировать россиян регистрировать свои беспилотники?

— Как минимум, нужно дать возможность направлять заявку на регистрацию в электронном виде, и сегодня замминистра транспорта (Александр Юрчик. – Прим. ФАН) подтвердил, что это уже сделано. В общем и целом установлены серьёзные административные санкции за использование дронов без регистрации — до 50 тысяч рублей для физического лица и от 200 тысяч — для юридического лица.

— Это достаточно жесткий штраф?

— Да, это существенная сумма, превышающая зачастую стоимость самого дрона. На мой взгляд, проблема скорее в том, что сезон полетов уже завершается. К весне, очевидно, будет гораздо больше заявлений на регистрацию.

— Вы говорили о том, что в ближайшее время будет внесен проект о регулировании использования дронов в акваториях. Ранее планировалось, что соответствующие нормы будут внесены поправкой в проект о полномочиях правоохранителей в отношении «воздушных» беспилотников.

— Мы пошли по другому пути. Коллеги из различных органов власти нас убедили в том, что не нужно менять концепцию законопроекта. Поэтому мы не стали объединять работу над «воздушными» и «водными» беспилотниками. Они схожи во многом, но есть и большая разница.

— На каком этапе подготовки находится инициатива?

— Текст законопроекта у нас в принципе готов. Он наделяет, в первую очередь, Росгвардию полномочиями по пресечению движения беспилотных аппаратов в зонах их ответственности в акватории.

— Они смогут их сбивать?

— Механизм, аналогичен тому, что предусмотрен в законопроекте о воздушных беспилотниках — их можно будет принудительно останавливать, подавлять радиосигнал, в случае невозможности — уничтожать.

— Как возникла идея этого законопроекта?

— К сожалению, есть прецеденты, попытки проникновения в охраняемую зону акватории. Статистика их ведется, и показатели возрастают. Учитывая, что Росгвардия берет под охрану Крымский мост и связанную с ним акваторию, у неё под охраной находится и расположенные в воде атомные установки — конечно, такие полномочия у коллег должны быть.

— А сейчас они ничего не могут сделать?

— Нет. Если завтра, не дай бог, диверсант с того берега поплывет взрывать Крымский мост — его нельзя будет ни задержать, ни остановить. Наш законопроект будет касаться не только беспилотников, но и противодействия самим пловцам.

— На этом круглом столе Вы обратили внимание на необходимость дополнительного законодательного регулирования использования беспилотных автомобилей и электросамокатов. Уже знаете, как изменится законодательство для участников дорожного движения?

— Электросамокаты, конечно, не беспилотники, но угроза безопасности от них исходит. Один из путей решения проблемы — это включение их в существующей регламент, в правила дорожного движения в качестве транспортного средства, и, соответственно, ограничение их скоростного режима.

— Есть ли понимание того, как будет урегулирован вопрос с автомобилями?

— У нас с вами три стихии — вода, воздух и земля. В воздухе сейчас мы вроде бы эту проблему решаем. Следующий этап — это вода, затем — земля Что касается беспилотников, которые двигаются по суше — в этой части мы находимся в самом начале пути.