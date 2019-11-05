Сирия новости 5 ноября 22.30: ВКС РФ уничтожили базу джихадистов в Идлибе, курдские боевики заявили о захвате 2 деревень в Ракке

Сирия, 5 ноября. США продолжают стягивать силы к нефтяным месторождениям на востоке Дейр-эз-Зора. Курдские боевики заявили о захвате двух деревень на севере Ракки. ВКС РФ уничтожили военную базу джихадистов на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили военную базу боевиков в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по расположениям исламистов на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на острове Сакр в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: направили дополнительные отряды к линии соприкосновения сил с турками на севере Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: потеряли два населенных пункта в боях с курдскими радикалами в провинции Ракка.

Соединенные Штаты: направили подкрепление к бывшей базе 113 бригады САА на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщает о том, что недалеко от сирийско-турецкой границы были задержаны трое жен террористов «Исламского государства» иракской, ливанской и немецкой национальностей. Женщин арестовали недалеко от города Манбидж на северо-востоке региона при попытке нелегально проникнуть на территорию Турции. Напомним, в первой половине дня в провинции также была задержана старшая сестра главаря ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади, которая скрывалась в занимаемых протурецкими силами районах Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о взрыве фугаса на территории, подконтрольной Сирийской арабской армии (САА). Twitter-канал (DeirEzzor24) заявляет о том, что инцидент произошел на острове Сакр к югу от Дейр-эз-Зора, в результате чего несколько человек были ранены. Как известно, этот район находится поблизости от зоны контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) ввиду чего существует вероятность того, что сюда могли пробраться боевики ИГ1. Более подробные сведения пока уточняются.

Между тем США продолжают стягивать силы на восток Дейр-эз-Зора к крупнейшим нефтяным месторождениям САР. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), подкрепления американских войск прибыли к бывшей базе 113 бригады сирийских войск, работы по переоборудованию которой начались еще в минувшую пятницу. В первой половине дня также стало известно о том, что США намереваются построить еще один укрепленный пункт в районе города Ас-Сур.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе продолжаются боевые вылеты российских ВКС. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, точечные авиаудары самолетов ВКС России привели к уничтожению одной из военных баз исламистов вооруженной оппозиции, располагавшейся на окраине города Мушейрифа недалеко от Маарет ан-Нумана. Кроме того, в результате воздушной атаки были нейтрализованы по меньшей мере семь джихадистов и ранены еще порядка десяти. В настоящий момент ВКС РФ ведут работу в местах базирования боевиков в окрестностях населенного пункта Дар аль-Кабира, тогда как военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) атакуют расположения радикалов на северо-западе Хамы, передает интернет-портал Masar Press Agency. Как известно, ВКС РФ действуют на данном направлении в интересах законного правительства, которое ведет борьбу против радикальных бандгрупп исламистов.

Провинция Ракка

Курдские боевики не перестают перебрасывать дополнительные силы в приграничные с Турцией районы. Очередная партия с подкреплениями выдвинулась в сторону города Айн-Исса, вокруг которого разворачивались ожесточенные бои в первой половине дня. По информации курдского военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), в ходе последних столкновений Отряды народной самообороны (YPG) захватили населенные пункты Масудия и Кантари. Напомним, дальнейшие попытки контрнаступления со стороны курдских радикалов могут спровоцировать начало новой военной операции турецких вооруженных сил. Как известно, прошлая антитеррористическая кампания Анкары под названием «Источник мира» была приостановлена после переговоров президентов РФ и Турции в Сочи, которые завершились подписанием меморандума о взаимопонимании. В рамках достигнутого соглашения курдским бандгруппам было предоставлено 150 часов для выведения своих отрядов.

1 Организация запрещена на территории РФ.