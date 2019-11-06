Сирия, 6 ноября. ВС Турции взяли в плен сестру главаря ИГ1* аль-Багдади на северо-западе САР. США приступили к строительству еще одного военного объекта в Восточном Дейр-эз-Зоре. Курды заявили об убийстве 25 протурецких бойцов в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты против террористов в «Большом Идлибе».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливали позиции исламистов на западе Алеппо; перебросили подкрепление на северо-восток Латакии.

«Тахрир аш-Шам»: столкнулась с протестами населения в Идлибе.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке недалеко от Меядина; подозревается в убийстве мирного жителя у города Дибан в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: провели незаконные аресты гражданских лиц на востоке Дейр-эз-Зора; заявили о захвате деревни на севере Ракки; подозреваются в убийстве шести протурецких бойцов в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: взяли в плен старшую сестру главаря ИГ аль-Багдади на северо-западе Сирии; потеряли деревню Махмудия в Хасаке; приступили к совместному с РФ патрулированию района Кобани в Алеппо.

Соединенные Штаты: построят еще один опорный пункт на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

В районе Курдских гор на северо-востоке Латакии накануне продолжил обостряться вооруженный конфликт, спровоцированный исламистами вооруженной оппозиции. Согласно информации военного источника в сети Twitter (SteeleSyAA), Сирийская арабская армия (САА) перебросила к линии разграничения сил с радикалами дополнительную военную технику. Так, недалеко от позиций боевиков у города Кабана были размещены РСЗО «Град». Ожидается, что в ближайшее время здесь могут развернуться полномасштабные боевые действия. Напомним, джихадисты «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусры»1***, отряды которых базируются в данном районе, практически ежедневно провоцируют стычки с САА, обстреливая подконтрольные правительственным силам территории. В первую очередь это угрожает безопасности мирного населения.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки стало известно о том, что недалеко от границы с Турцией на северо-западе Сирии в плен попала старшая сестра главаря ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил один из турецких чиновников, отметив, что женщина была подвергнута допросу. Более подробная информация так и не была опубликована. Как известно, глава Белого дома Дональд Трамп утверждал, что США удалось уничтожить аль-Багдади 27 октября, однако никаких неоспоримых доказательств его ликвидации до сих пор не поступало.

Фиксировались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции на юго-западе от Алеппо. По данным военного источника в сети Twitter (GABchaag10), под огнем артиллерии правительственных сил оказались позиции исламистов «ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Джазрайя.

Около полудня на северо-востоке провинции началось совместное патрулирование территорий российскими военными полицейскими и турецкими вооруженными силами. Минобороны РФ заявило о том, что союзники обследовали район Кобани на предмет присутствия здесь радикальных курдских бандгрупп, деятельность которых может быть связана с Рабочей партией Курдистана (РПК). В мониторинге были задействованы 50 солдат и восемь единиц военной техники с обеих сторон. Напомним, патрулирование северных районов САР входит в условия российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, заключенного после переговоров между президентами РФ и Турции 22 октября.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) вновь прибегли к незаконным арестам гражданского населения в оккупированных ими районах Дейр-эз-Зора. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), были задержаны ряд поселенцев лагерях для беженцев в районе населенного пункта ас-Сава. Местные активисты полагают, что рейды курдских радикалов в этом районе связаны с тем, что здесь неоднократно проходили народные демонстрации, в рамках которых осуждались действия SDF и оккупационной курдской администрации.

Поступила информация о том, что Соединенные Штаты начали возведение еще одного опорного пункта на востоке провинции. Новый объект будет находиться поблизости от деревни ас-Сур. Напомним, 1 ноября также сообщалось о том, что американские части заняли бывшую базу 113 бригады Сирийской арабской армии (САА). Таким образом, США продолжают наращивать силы в районах крупных нефтяных месторождений, дабы и далее заниматься контрабандой сирийской нефти.

Во второй половине дня стало известно о новой вылазке неизвестных в контролируемых курдскими бандгруппами районах. Один из гражданских лиц был убит недалеко от города Дибан. Об обстоятельствах случившегося до сих пор ничего неизвестно. Местные активисты обвиняют в нападении подпольные группы ИГИЛ. В свою очередь террористы заявили о подрыве четырех транспортных средств сирийской армии в районе Меядина, однако данная информация не получила официального подтверждения.

Провинция Идлиб

На окраинах «Большого Идлиба» в течение дня вновь фиксировались стычки между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. На юге провинции стороны обменивались ударами в районе населенных пунктов Маарет-Хурма, Хиш, ар-Ракая, Басида, Кафр-Саджна, ан-Накир и Тахтайя. При этом поддержку армии САР оказывали российские ВКС, наносившие точечные авиаудары по укреплениям противника, передавал Twitter-канал (baladinetwork). Во второй половине дня стало известно о том, что в результате воздушной атаки ВКС РФ была уничтожена одна из военных баз джихадистов, которая располагалась вблизи города Мушейрифа.

В западной части Идлиба также наблюдались боевые вылеты ВВС Сирии, которые атаковали расположения террористического объединения «Тахрир аш-Шам» недалеко от Джиср аш-Шугура, находящегося у границы с соседней Латакией.

Поступали данные о протестах населения в административном центре региона, а также в городе Кафр-Тахарим. По сведениям новостного портала Halab Today TV, жители требовали от «ан-Нусры» и «правительства спасения», под контролем которых находятся данные территории, снижения цен на дизельное топливо и электроэнергию, а также решения проблемы с высоким уровнем безработицы.

Провинция Ракка

Курдские боевики продолжили провоцировать столкновения с протурецкими силами в северной части региона. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (dersi4m), в первой половине дня бои разворачивались в районе городов Айн-Исса и Кантари. Курдские СМИ утверждали, что союзники Турции утратили контроль над поселениями Бир-Исса, Масудия и Кантари, а также заявили об убийстве шести протурецких бойцов во время подпольной вылазки в населенном пункте Абатан.

К вечеру произошел взрыв на ранее зачищенных от курдских бандгрупп территориях. Так, медиапортал Step News Agency сообщал о детонации автомобиля в Тель-Абьяде. В установке СВУ были обвинены члены Рабочей партии Курдистана (РПК) или YPG, которые минировали жилые районы города перед отступлением. Жертвами взрыва стали несколько гражданских лиц.

Провинция Хасака

На севере соседней с Раккой Хасаки накануне также активизировались стычки на линии разграничения сил курдских боевиков и поддерживаемых Турцией формирований. Согласно сведениям Twitter-канала (NPA_English), противники столкнулись в районе населенных пунктов Абу-Расин и Тель-Тамр. Военный источник в Twitter (rojhatdino2121) публиковал неподтвержденные данные и гибели 25 протурецких ополченцев, которые так и не получили официального подтверждения.

1 Организация запрещена на территории РФ.