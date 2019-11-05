ВСУ обстреляли село на юге ДНР, есть жертвы

Донецк, 5 ноября. Бойцы ВСУ обстреляли село Ленинское на юге Донецкой Народной Республики, погиб ополченец, заявил представитель Народной милиции ДНР.

Украинские силовики из 36-й бригады произвели обстрел Ленинского во вторник. Позднее в ДНР сообщили, что район был обстрелян пять раз из минометов, БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелового оружия.

В НМ ДНР добавили, что зафиксировать разрушения и число пострадавших было затруднительно из-за продолжающегося обстрела.

«Не обошлось без потерь с нашей стороны. В результате обстрела получил ранение, не совместимое с жизнью, защитник республики», — добавили в ведомстве.

Напомним, 21 июля в Донбассе вступило в силу бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры контроля за прекращением огня.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, после государственного переворота Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.