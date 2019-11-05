Рябцева заявила, что члены ФБК Навального сами стали коррупционерами

Москва, 5 ноября. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального по сути превратился в орган по отмыванию денег и агентство по производству контента. Такое мнение высказала бывший помощник главреда «Эха Москвы» Леся Рябцева.

«Что еще делают так называемые юристы Навального? Выпускают красочные инфографики, видеоролики снимают и пишут текстики в соцсети — вот и все, вся борьба с коррупцией», — пишет она на сайте RT.

При этом журналистка обратила внимание на то, что борцы с коррупцией, работающие в ФБК, сами являются коррупционерами, на что общественность почему-то не слишком обращает внимание.

Никого не смущает отсутствие прозрачности в финансовой отчетности ФБК, учащаяся в США дочь Навального, а главное — недавний скандал с отмыванием денег. Рябцева призвала открестившихся от отмывания сторонников Навального раскрыть свои источники финансирования — предоставить все отчеты по доходам и расходам.

Ранее сообщалось, что СК РФ начал обыски в 30 регионах России по делу ФБК. По данным следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. Приспешники скандального блогера внесли средства на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Ранее Федеральное агентство новостей раскрыло факты зарубежного финансирования. Выяснилось, что на счет фонда Навального поступали деньги из Франции, Швеции, Израиля, Германии, США и других стран.