Путин призвал к созданию программы развития языкового многообразия в России

Москва, 5 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания программы развития языкового многообразия в России.

«Такая программа, любая форма поддержки языкового многообразия в России, конечно, должна быть. У нас создан фонд для этого, но он недостаточно наполняется финансами. Надо посмотреть реальные потребности», — сказал глава государства в ходе заседания Совета по русскому языку.

Глава государства отметил, что такая программа предполагает создание целого набора инструментов, предназначенных для поддержки и развития языкового многообразия в России. Президент подчеркнул, что развитие русского языка и уровень его поддержки также вызывают тревогу.

«Не хочется говорить, что мы двигаемся в этом направлении, но сигналы тревожные, совершенно очевидно по поводу того, как развивается русский язык, какая ему оказывается поддержка или не оказывается должной поддержки», — отметил Путин.

Президент также добавил, что по итогам сегодняшнего заседания будет подготовлен пакет поручений, направленных на решение проблемных вопросов в этой сфере.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с попытками искусственно сократить пространство русского языка в мире. Российский лидер подчеркнул, что бессмысленную борьбу с русским языком ведут не только «пещерные русофобы», но и агрессивные националисты. При этом в некоторых странах русофобия стала государственной политикой.