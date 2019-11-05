Иосиф Пригожин назвал «гопотой» украинцев, которые травят Maruv за победу на MTV от России

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) стала одной из победительниц премии MTV Europe Music Awards в Севилье, Испания. Пикантность этому успеху придало то, что выдвинута она была в номинации «Лучший артист» от канала MTV Россия.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян попросил музыкального продюсера Иосифа Пригожина прокомментировать реакцию на победу Maruv украинского общества, предсказуемо «возбудившегося» из-за этой новости.

Гром среди ясного неба

Никто не делал сенсации из того, что, к примеру, София Ротару в последние годы становилась лауреатом российской «Песни года». Или Ани Лорак и Светлана Лобода выдвигались на премию российского телеканала МУЗ ТВ. Собственно говоря, это происходило в последние пять лет регулярно. Однако происходило это внутри России, во внешний мир не просачивалось, и помешанные на национализме украинские круги особо не беспокоило.

И тут — как гром среди ясного неба:

«Победу в номинации «Лучший артист» по версии MTV Россия одерживает украинская певица Maruv».

Если бы это награждение проходило в Москве, возможно, такого резонанса на Украине оно бы не вызвало. Но речь идет о награждении в Севилье, в Испании. То есть, на всю Европу победительницей назвали украинку, которую выдвинул на премию российский телеканал. Конечно, горячие головы на Украине восприняли это болезненно. После демарша Maruv на Евровидении в некоторых украинских кругах ее начали откровенно недолюбливать.

Но зрительская любовь к ней только усилилась. Недавно я рассказывал о встрече Maruv с фанатами в Киеве, в ходе которой певица заявила, что не поедет в Испанию на премию MTV Europe Music Awards. Дескать у нее на эти даты назначен концерт в Португалии.

Однако, несмотря на заверения, Maruv все же оказалась в Севилье и премию получила лично. Вероятно, это был хитрый план, чтобы радикалы в последний момент не сорвали ее триумф в Испании, и похоже, он полностью сработал.

На фанатской встрече в Киеве Анна Корсун рассказывала, что недавний концерт в Москве дался ей нелегко, после каждого номера за кулисами она буквально плакала, настолько психологически трудно ей пришлось. Да и импровизированный концерт в московском метро тоже был непростым. У Maruv, по ее признанию, нет планов завершать концертную деятельность в России. Она пообещала приезжать в Москву снова и снова, несмотря ни на что.

Реакция на награждение Maruv на Украине и в России

Показательной оказалась реакция на победу Maruv на Украине и в России. Сама Maruv в Instagram поблагодарила MTV России за эту премию и волнующий опыт, причем благодарила она на английском языке. Певица отметила, что ее мечта сбылась, и посоветовала своим подписчикам бороться и всегда верить в себя.

Разумеется, украинские СМИ и некоторые подписчики Maruv немедленно почуяли «зраду» и решили подогреть скандал. Послышались привычные возгласы из серии: «Чемодан, вокзал, Россия».

«Подсевшие на измену» заставили оправдываться концертного директора певицы Кирилла Фельдмана за «российскую» премию. Однако тот спокойно расставил все точки над i: Анна Корсун получила премию не как лучшая российская исполнительница, а как «Лучший артист по версии телеканала «MTV Россия».

Попала Maruv в номинацию, поскольку ее ролики очень популярны на этом телеканале. С таким же успехом премию могла выиграть Мадонна или Леди Гага, если бы их последние творения так же сильно понравились российским телезрителям MTV. Однако американским дивам этого сделать не удалось, а Maruv сумела достучаться до сердец россиян.

Так что премию отдали по справедливости той, кто более всего этого заслуживала. А вот факт, что украинские исполнительницы нравятся россиянам больше, чем российские — это повод отечественным дивам задуматься. Им стоит серьезно подумать над репертуаром и клипами, да и их продюсерам тоже. Ведь, помимо Maruv, бешеной популярностью в России пользуются Ани Лорак и Светлана Лобода. Они успешно гастролируют по стране, и клипы их в российском сегменте чрезвычайно популярны.

Если же говорить о реакции в профессиональных кругах России, то она была очень достойная. Так, композитор Виктор Дробыш призвал поздравить Maruv с этой премией и заметил, что она ему очень нравится. И он далеко не одинок. Чувствуется желание профессионалов поддержать творческую личность, которая в течение всего 2019 года сумела неоднократно напомнить о себе.

Иосиф Пригожин о реакции на Украине на триумф Maruv

Я связался с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным, чтобы обсудить успех Maruv на MTV Europe Music Awards, а также реакцию на ее победу в украинском обществе.

— Как вы отнеслись к победе Maruv в номинации «Лучший артист по версии MTV Россия»?

— С восхищением и уважением. Они молодцы! В этом коллективе мне нравится все. Они вне политики. Награда заслуженна, и ведут себя они в музыке достойно. Я говорю о стиле, если хотите — об архитектуре этого коллектива. Я всегда смотрю и слушаю их с удовольствием. А знаете, почему именно Maruv дали премию в Европе от России? Да потому, что европейцы не делают различий между россиянами, украинцами и белорусами. Для них мы все на одно лицо. Потому что мы — Русский мир.

— Как вы отнеслись к тому, что в украинской прессе раздули целый скандал из этой премии? Концертному директору Maruv даже пришлось оправдываться.

— Это полный беспредел! Концертным директорам и продюсерам приходится оправдываться за успех артиста! Зачем так опускать людей!? Когда же они перестанут завидовать чужим успехам!? Все только считают чужие деньги!

Они вообще понимают, сколько это стоит — стать звездой?! Сколько стоит снять концертный зал, сколько стоит реклама, сколько стоят эфиры на ТВ и радио? У меня такое ощущение, что там (на Украине) уже пахнет классовой ненавистью, и речь идет о времени (как) перед 1917 годом.

Откровенно говоря, мне жаль (президента Украины) Владимира Зеленского. Он оказался в такой передряге. Возможно, он даже и хочет сделать что-то хорошее для Украины, но ему не дают. Жаль, что я никак не могу повлиять на всю эту ситуацию. Я бы мог им там сыграть такую партию. Но я им, разумеется, не нужен.

Учитесь зарабатывать, а не завидовать! Я имею право об этом говорить потому, что я пришел к успеху из самых низов. Для меня борщ в детстве был главным деликатесом по праздникам. Я прошел очень тяжелый путь. А эта гопота еще гавкает! Берите пример с успешных людей, а не пытайтесь опускать их на свой уровень! Посмотрите, хотя бы на примере (певицы и супруги Иосифа Пригожина) Валерии, как образование, упорство и труд помогли ей подняться до серьезных высот!

— В силе ли ваше предложение о готовности продюсировать Maruv, которое вы озвучили после скандала с ней на Евровидении?

— Я не готов садиться на хвост людям. Они уже поднялись. Смогли успешно начать и продвинуться. А я нужен артистам в самом начале, когда нужно строить и созидать. Я по натуре — строитель. В крайнем случае, я могу быть посредником. Конечно, если Maruv понадобятся мои советы, я всегда готов помочь!