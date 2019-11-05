В Германии заявили, что Украина должна пойти на условия РФ по транзиту газа в 2020 году

В Германии пока нет негативной реакции в отношении России в связи с угрозой прекращения транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Центра им. Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике (DGAP), советник «Газпрома» по европейским вопросам Александр Рар.

Таким образом эксперт прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что договор о продлении транзита российского газа через территорию Украины может быть подписан только после того, как Киев пойдет на мировую с «Газпромом» и откажется от требований выплатить 2,6 миллиарда долларов и прочих абсурдных условий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 ноября подтвердил позицию российской стороны.

«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей, об этом говорил президент Путин, выступая на пресс-конференции в Будапеште», — сказал он.

Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном назвал абсурдными предъявляемые «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже претензии. Он заявил, что надо от этого абсурда избавиться и обнулить все требования с обеих сторон.

«Президент сказал очень четко, там вряд ли можно допустить какое-либо толкование», — добавил Песков.

«Немецкое правительство положительно расценивает тот факт, что Москва и Киев пытаются договориться о транзите газа через Украину в 2020 году. Это было условие Германии, что, несмотря на ввод в строй «Северного потока — 2», транзит через Украину сохранится», — заявил Александр Рар.

По его словам, большинство адекватных экспертов и бизнесменов в Германии положительно отнеслись к тому, что Дания в итоге дала разрешение на прокладку «Северного потока — 2» через свои территориальные воды.

«Что касается решения Арбитражного суда Стокгольма, то Украина должна отказаться от него, если она хочет быть надежным транзитером российского газа. Поскольку то судебное решение, на мой взгляд, было необъективно и принято под некоторым давлением извне», — заявил собеседник ФАН.

В Европе сейчас такая атмосфера, что многие понимают: надо пытаться договариваться с Россией, отметил Рар.

«Несколько лет назад влиятельные силы на Западе стояли на стороне Украины, поддерживая ее во всех спорах с Россией, независимо от того, кто прав. Сейчас такого нет. По крайней мере, ни общественность, ни большинство европейских политиков не хотят, чтобы началась новая эскалация напряженности в отношениях Москвы и Киева. Я думаю, наоборот, в Европе многие готовы выступать в качестве посредников на этих переговорах по транзиту газа», — подчеркнул советник «Газпрома» по европейским вопросам.

По его мнению, Украина должна понимать, что находится в рыночной системе. И если она хочет оставаться важным транзитером российского газа, то должна выступать как партнер России, делать все для того, чтобы Москве было комфортно и выгодно прокачивать газ через Украину, не опасаясь, что этот газ арестуют или украдут.

«Поэтому я верю, что стороны договорятся о продлении транзита», — резюмировал Рар.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что Украина входит в определенный клинч с Россией и шансов на то, что будет подписан договор о продлении транзита газа в 2020 году, все меньше.

«Киеву Москва предлагала отказаться от тех 2,6 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» согласно решению Стокгольмского арбитража, в обмен на скидки на газ. То есть таким образом Украина не потеряла бы в деньгах, а скорее наоборот», — отметил эксперт в интервью ФАН.

Однако украинская сторона не идет на компромисс. Руководителям «Нафтогаза» надо как-то обосновать, почему они отказываются от такого, в общем-то, выгодного предложения Москвы. И они уже придумали новые «долги» России на 22 миллиарда долларов. Притом что никакого судебного решения на этот счет не было.

«Дескать, такую сумму скидками на газ оправдать получится очень не скоро, поэтому мы на ваше предложение не пойдем, говорят в «Нафтогазе», — отметил Игорь Юшков.

По словам эксперта, раньше была надежда, что на Украине будет создана новая газотранспортная компания и вот уже с ней «Газпрому» удастся договориться. Но пока те сигналы, что идут с Украины, оптимизма не внушают. Не случайно 5 ноября министр энергетики Украины заявил, что страна готова к прекращению транзита и к тому, что закачанного газа на отопительный сезон им хватит.

«Я лично вижу в этом заявлении признак того, что надежды подписать что-то позитивное с украинской стороной нет. Кроме того, «Газпрому» постоянно говорят, что в декабре «Нафтогаз» перестанет заведовать транзитом газа, а представителей новой украинской компании, к которой перейдет эта функция, на переговоры не шлют. Их, видимо, и нет. Так с кем же подписывать контракт?» — недоумевает собеседник ФАН.

Поэтому «Газпром», хотя и надеялся на лучшее, весь 2019 год готовился к худшему — к тому, что транзит через Украину может быть прекращен. И многое сделано для того, чтобы европейцы практически не почувствовали прекращения транзита газа через Украину, если он случится.

«Закачаны рекордные запасы газа в газохранилища на территории Европы. Газ в Европу в любом случае будет идти по обходным газопроводам, а кроме того — из этих хранилищ. Также будет покупаться сжиженный природный газ и поставляться европейским потребителям в счет контрактов. Для этих целей будет использоваться, в частности, плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский», — пояснил нефтегазовый аналитик.

«Газпром», видимо, рассчитывает и на европейскую рациональность. В случае недостатка газа в Евросоюзе могут разрешить России полностью заполнять газопровод OPAL (сухопутное продолжение «Северного потока» на территории Европы).

«Хотя сейчас мы можем использовать только половину его мощностей, но уже был прецедент, когда это правило переставало действовать», — отметил Юшков.

А вот на Украине ситуация как раз непростая. То, что они накопили газ в газохранилищах, которые располагаются в основном на западе страны, еще не значит, что этот газ дойдет до юго-восточных регионов.

«Раньше газ к украинским потребителям поступал непосредственно из транзитной «трубы», а вот системы, как его поставлять из хранилищ во все, особенно отдаленные, уголки Украины, просто не существует», — отметил нефтегазовый аналитик.

Кстати, в Европе сейчас очень сдержанно освещают спор Москвы и Киева вокруг продолжения транзита в 2020 году.

«В данном случае целиком вину на Россию возложить трудно. А говорить, что часть вины лежит на Украине, в западных СМИ не хотят. Мало того, все более очевидной становится правота России, которая так усиленно пробивала газопроводы в обход Украины», — резюмировал собеседник ФАН.

Договор о транзите российского газа через Украину в Европу заканчивает свое действие 1 января 2020 года. Если не будет заключен новый договор, транзит прекратится. В 2018 году через Украину было прокачано порядка 86 миллиардов кубометров российского газа. Доход Украины от его транзита составил около 3 миллиардов долларов.