Эксперт предрек экономике США «влетание в кризис» из-за госдолга в 23 трлн долларов

Американский государственный долг достиг рекордной отметки в 23 триллиона долларов, сообщает министерство финансов США. В основном это связано с проводимой Дональдом Трампом налоговой реформой и с гигантским однотриллионным дефицитом бюджета. О том, когда наконец Штаты «вылетят в трубу», Федеральное агентство новостей поговорило с экономистом и политологом Института современного развития Никитой Масленниковым.

«Пока нельзя сказать, что долг настолько большой, что им нельзя управлять, это не так, — заявил эксперт. — Однако вызывает опасение скорость его роста, заметьте — не объем, а скорость роста. Во многом это происходит из-за увеличения бюджетного дефицита, который вынуждает американскую финансовую систему выдавать все новые государственные облигации для его погашения».

Проблема становится более острой за счет недополучения бюджетных средств по причине проводимой Трампом налоговой реформы. При этом Масленников подчеркивает, что реформа дала некоторый стимул для развития американской экономики, но с каждым годом эффект от нее все меньше и меньше.

«Неясно, как именно в условиях торговой войны с Китаем США собираются увеличивать темпы роста своей экономики, — говорит аналитик. — В этой связи ситуация у них, конечно, неприятная, но никакой рецессии завтра ожидать не следует — как и следующие несколько кварталов. Да, будет некоторое снижение деловой активности, но в кризис в ближайшее время они не попадут».

Поскольку в американской экономике уже не работают бюджетные и налоговые стимулы, ее поддержка теперь возможна только за счет Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая будет снижать ставки по финансированию. Это хорошо для рынков, которые всегда отвечают на это увеличением деловой активности, но эффект от такой меры также будет небольшим, отметил эксперт.

«ФРС начинает проводить некую ослабленную версию программы «количественного смягчения», подразумевающую под собой выпуск до конца второго квартала следующего года облигаций на сумму в 360 миллиардов долларов. И это понятно, поскольку надо финансировать дефицит бюджета, и для этого выпускаются облигации, которые ФРС и скупает», — объяснил экономист.

Политика «смягчения» вызывает волатильность финансовых рынков, которая плоха тем, что усиливается вероятность их коррекции «вниз», уверен Масленников. Тем не менее падение курса американской валюте не грозит. Напротив, на фоне Brexit будет ее укрепление по отношению к евро.

Эксперт также оценил возможность полного погашения такого огромного долга Штатами. По его словам, это излишняя мера, о которой мало кто вообще задумывается в связи с ее нереалистичностью.

«Пока достаточно и того, что американцы в состоянии этот долг обслуживать, — сказал Масленников. — Пока они это делают, их облигации сохраняют свою ценность, а вероятность дефолта будет минимальной. Другое дело, что скорость роста этого долга вызывает опасения и говорит о том, что надо бы остановиться и оглянуться, чтобы понять, все ли делается правильно».

По словам эксперта, если нынешняя финансовая политика Соединенных Штатов будет продолжена Трампом в случае его переизбрания в 2020 году, управляемая им страна точно «влетит в кризис».

Напомним, что госдолг США состоит из двух частей: одна — 17 триллионов долларов — находится в руках у финансовых институтов и граждан, а вторая — 6 триллионов — является займами между различными федеральными ведомствами американского правительства. За период президентства Дональда Трампа госдолг вырос на 3 триллиона долларов. Экономисты связывают это с проводимой им налоговой реформой.