ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов в провинции Латакия

Дамаск, 5 ноября. ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков террористических группировок «Исламская партия Туркестана» и «Джебхат ан-Нусра»1 (обе запрещены в России) в районе Кабаны на северо-востоке провинции Латакия, сообщил новостной портал Al Masdar.

Воздушные атаки предшествовали наземной операции элитных подразделений армии Сирии, которые участвуют в штурме форпоста вооруженных формирований, прикрывающего проход к стратегическому горному перевалу Джиср аш-Шугур на трассе Латакия — Алеппо. Как утверждает издание, пока попытки правительственных сил республики вернуть под контроль Кабану не увенчались успехом.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе в республике над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В данный момент происходит зачистка территорий от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.