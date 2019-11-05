Школьников Рязанской области начнут проверять на наркотики

Рязань, 5 ноября. Программа по тестированию школьников и студентов на наркотики запускается в Рязанской области. Об этом сообщает администрация региона.

Рязанская область станет первым субъектом федерации, где будут задействованы подобные меры. Проверять учащихся начнут с 13-летнего возраста. Раз в год им придется сдавать анализы, а также встречаться с наркологами и психологами.

Главная цель программы — выявить наркоманов на ранней стадии. Подростки и молодые люди, чьи тесты дадут положительный результат, должны будут пройти «лечебно-профилактические мероприятия». При этом подчеркивается, что врачи не будут обращаться в полицию.

Как сообщает «Газета.ру», о запуске программы во вторник объявил губернатор региона Николай Любимов. Он отметил, что тестирование на наркотики является серьезным и смелым шагом по борьбе с наркоманией. Отвечать за реализацию программы будет заместитель главы областного правительства Роман Петряев.

«Это решение очень важно и обязательно даст хороший эффект. Я глубоко убежден, что мы на правильном пути, мы можем не только помочь детям, но и спасти многие жизни», — уверен Любимов.

Напомним, что ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете, однако позже документ был возвращен авторам. Причиной возврата стало отсутствие отзывов от правительства и Верховного суда. Впрочем, инициаторы законопроекта уверены, что он в конечном итоге вновь будет внесен в Госдуму.

