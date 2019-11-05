Путин объяснил, почему нельзя называть русский язык оружием

Москва, 5 ноября. Президент России Владимир Путин во вторник в ходе заседания Совета по русскому языку назвал русский язык «мягкой силой».

Глава российского государства призвал не называть русский язык «мощным оружием», иначе с ним будут бороться.

«(Русский язык) — сила в известной степени, мягкая сила. Мне кажется, вполне достаточно», — сказал президент РФ.

Путин также указал, что влияние того или иного государства в современном мире определяется не оружием, а экономикой.

«И как производное от экономики — оружие, культура, образование, наука. Все, конечно, имеет свою предысторию, но очень быстро закисает, если не поддерживается высокоразвитой и энергично развивающейся экономикой», — объяснил российский лидер.

По словам Путина, страны, с которыми Москва выстраивает экономическое и политическое сотрудничество, проявляют высокий интерес к русскому языку, отметила «Газета.ру». Причем хотят изучать русский язык не только в республиках бывшего СССР, но и в странах дальнего зарубежья, подчеркнул глава РФ.

При этом российский президент сообщил, что внутри страны с русским языком нужно обращаться бережно, добавив, что язык должен быть всегда в надежном состоянии.