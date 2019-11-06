Сирия, 6 ноября. Курдские радикалы пытаются контратаковать позиции Турции и ее союзников на севере Хасаки. САА возвращает контроль над поселениями, двигаясь вдоль сирийско-турецкой границы от Камышлы к Аль-Маликии. ВВС САР нанесли ответный удар по террористам к западу от Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возвращают контроль над поселениями, двигаясь вдоль сирийско-турецкой границы от Камышлы к Аль-Маликии; продолжают утилизацию следов былого присутствия террористов в районе Аль-Кабун на окраине Дамаска.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась ответным бомбардировкам ВВС САР к западу от Идлиба после очередных нарушений режима тишины.

Курдские вооруженные формирования: утверждают, что ведут контратаку на позиции Турции и ее союзников на севере провинции Хасака.

Провинция Дамаск

Инженерные части Сирийской арабской армии (САА) продолжают утилизацию следов былого присутствия террористов в районе Аль-Кабун на северо-восточной окраине Дамаска. Согласно сведениям портала SANA, саперы разминировали самодельные взрывные устройства, растяжки, а также уничтожали кустарное оружие боевиков накануне в период с 10 до 14 часов. Ранее окрестности столицы САР находились в оккупации «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джейш Аль-Ислам» и многих других джихадистских группировок. Окончательное освобождение всех предместий Дамаска завершилось весной прошлого года.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики убили главу Департамента государственной безопасности города Анхиль, находящегося к северу от Даръа, Мохаммеда Акеля Джаббура, передает ближневосточное информагентство Geiroon. Представитель местной администрации был застрелен из пистолета и погиб на месте мгновенно. Предполагается, что убийство могли совершить члены «спящих ячеек» так называемой вооруженной оппозиции, которые ранее пошли на примирение с официальным Дамаском, однако позже продолжили вести войну против законного правительства САР, но уже подпольно. Напомним, САА полностью освободила оккупированную часть провинции Даръа и соседнюю Эль-Кунейтру при поддержке ВКС РФ в июне – июле прошлого года.

Провинция Идлиб

Самолеты Су-24 ВВС Сирии нанесли удары по расположениям террористов в западной части провинции Идлиб, после очередных обстрелов со стороны боевиков-исламистов, нарушающих действующий в регионе режим тишины. По информации Thiqa News Agency, бомбардировкам подверглись позиции джихадистов недалеко от населенного пункта Аль-Джанудия. Сведения о понесенном радикалами уроне в настоящий момент выясняются. В Идлибской зоне деэскалации базируются в основном члены «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ) и связанных с «Ан-Нусрой» бандформирований. Эти группировки регулярно ведут обстрелы как опорных пунктов САА, так и мирных кварталов, несмотря на перемирие.

Провинция Хасака

Как утверждает курдский Twitter-ресурс Rojava Network, боевики Сирийских демократических сил (SDF)**** ведут контратаку против союзных Турции формирований на севере Хасаки. Столкновения разворачиваются в районе поселений Аник Аль-Хава и Манаджир. Данные о ходе боев пока устанавливаются. Напомним, турецкая армия при помощи сторонников в прошлом месяце начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере САР. Наступление было приостановлено после принятия решения об отводе бандгрупп SDF от границы, однако курдские радикалы продолжают провоцировать Анкару.

Правительственные войска САР продолжают восстанавливать контроль над населенными пунктами в северной части провинции Хасака, которые покидают боевики YPG. По сведения военного источника в Twitter (@watanisy), подразделения САА сейчас движутся вдоль сирийско-турецкой границы в восточном направлении – от Камышлы до Аль-Маликии. Ранее армия Сирии заняла поселки в окрестностях города Тель-Тамр, где была встречена ликованием местного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.