Путин раскритиковал министра науки и высшего образования

Москва, 5 ноября. Российский президент Владимир Путин раскритиковал министерство образования и науки за систему распределения бюджетных мест в магистратуре.

Профессор Воронежского государственного университета Людмила Кольцова на заседании Совета по русскому языку во вторник рассказала, что в университете, в котором она работает, предоставляется всего шесть бюджетных мест для студентов-магистров по направлению филологии. При этом Минобрнауки установило требование, согласно которому группа должна составлять не менее 12 человек. Именно поэтому вуз не может готовить филологов по магистерской программе.

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков прокомментировал сложившуюся ситуацию, объяснив, что это связано с конкурсным распределением бюджетных мест. Он пояснил, что предлагается еще шесть мест распределять на коммерческой основе, в том числе с привлечением потенциальных работодателей. Президент России возмутился этому объяснению.

«Какие здесь работодатели по русскому языку? Что, муниципалитет будет направлять? Или поселок? <...> Какие тут работодатели?» — поинтересовался Путин.

Также президент РФ спросил, как сформировать группу, даже если рассчитывать на то, что шесть человек пойдут учиться за свой счет, хотя «это же не какая-то модная специальность, приносящая высокий доход». По словам Котюкова, в данном случае министерство основывается «на статистических данных, которые есть за прошлые три года».

«Это плохо, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит в жизни. Нужны, значит, какие-то коррективы в ваши правила», — заявил российский президент.

Он также обратил внимание на то, что пункты действующей системы распределения бюджетных мест в магистратуре противоречат друг другу. Путин потребовал навести порядок в этой области. Котюков поспешил объяснить, что ведомство намерено в ближайшее время вносить изменения.

«Вносите изменения и потом доложите мне, как вы изменили, потому что это смешно», — сказал президент России.

Отметим, на заседании Путин также заявил, что не видит целесообразности в двухуровневой системе высшего образования, которая предполагает разделение обучения на бакалавриат и магистратуру.