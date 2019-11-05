Путин усомнился в целесообразности двухуровневой системы высшего образования

Москва, 5 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что не видит целесообразности в двухуровневой системе высшего образования, которая предполагает разделение обучения на бакалавриат и магистратуру.

По словам главы государства, двухуровневая система высшего образования не целесообразна при подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

«Что это дает? Что бакалавриат преподает только в младших классах, что ли, а магистратура дает право преподавать в десятом-одиннадцатом? Это просто голая схема модная или в этом есть какой-то смысл?» — сказал Путин в ходе заседания Совета по русскому языку.

Глава государства отметил, что будущие учителя должны получать полноценное образование в течение пяти лет, благодаря чему после окончания обучения молодые специалисты смогут начать преподавательскую деятельность в школе. Кроме того, президент выразил уверенность, что двухуровневая система высшего образования больше подходит для технических специальностей.

В свою очередь глава министерства просвещения России Ольга Васильева отметила, что бакалавриат является первой ступенью высшего образования.

«Даже в администрацию президента не на все должности берут с бакалавриатом, не считая, что это в полном смысле законченное образование», — сказала Васильева.

Присутствовавший на заседании глава министерства науки и высшего образования РФ Михаил Котюков отметил, что современные технологии позволяют качественно подготовить специалиста, который будет обладать всеми необходимыми знаниями и навыками для работы в школе. Он также добавил, что министерство науки и высшего образования совместно с министерством просвещения готовят законодательные инициативы, которые позволят допускать к работе в школе специалистов, не имеющих прямого педагогического образования.