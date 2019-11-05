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Путин заявил, что «музыку Чайковского будут слушать всегда»

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Путин заявил, что «музыку Чайковского будут слушать всегда»

Москва, 5 ноября. Творчество Александра Пушкина и Льва Толстого со временем может обесцениться в глазах иностранцев, но музыку русского композитора Петра Чайковского они «будут слушать всегда». Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по русскому языку.

«Будут в музей ходить, смотреть, кто такой Пушкин, кто такой Толстой. Интерес и к этому в конце концов пропадет, уверяю вас, как для нас это ни было бы печально. Музыку Чайковского, конечно, слушать будут всегда, надеюсь», — отметил он.

В то же время глава государства указал на возрождение интереса иностранцев к русскому языку. В качестве примера Путин привел одного из участников состоявшегося в октябре форума Россия — Африка. Иностранный гость говорил на хорошем русском языке практически без акцента. Российский лидер обратил внимание на то, что интерес к языку свидетельствует о сохранении интереса к культуре и к стране как таковой.

Напомним, что в сентябре в Петербурге был объявлен конкурс на проект памятника Чайковскому. Итоги конкурса будут подведены в марте 2020 года. Народный артист РФ, дирижер Валерий Гергиев выразил надежду на то, что памятник станет «народным местом» и узнаваемой достопримечательностью, в результате чего выражение «встретимся у Чайковского» войдет в обиход петербуржцев.

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