Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Путин рассказал о «пещерных русофобах», объявивших войну русскому языку

810
0 Оставить комментарий

Путин рассказал о «пещерных русофобах», объявивших войну русскому языку

Президент России Владимир Путин заявил о своей обеспокоенности войной, развязанной против русского языка «пещерными русофобами» и националистами в некоторых странах. Писатель Захар Прилепин рассказал Федеральному агентству новостей о своем видении роли русского языка.

Что сказал Путин о русском языке

Выступая на заседании Совета по русскому языку, президент России Владимир Путин отметил, что сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно сократить пространство русского языка в мире, вытеснив его на периферию. Это происходит «именно искусственно», подчеркнул глава государства — «грубо, подчас бесцеремонно».

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, но и разного рода маргиналы, которые активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, и, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — отметил Путин.

По мнению президента, подобная политика — это «давление и прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память».

Напомним, именно такая практика стала фактически нормой жизни в Латвии, где детям запрещают получать образование на русском языке.

По словам президента, в этой ситуации на России «лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка и русской литературы».

Гонения на русский язык стали фактически нормой жизни в Латвии, где детям запрещают получать образование на родном языке

Русский язык не оружие, а мягкая сила

Президент призвал не называть русский язык оружием.

«Если язык — это оружие, с ним начнут бороться как с оружием, — предупредил Путин. — С ним [русским языком] и так борются. Да, язык — это в известной степени сила, мягкая сила, и этого вполне достаточно».

Путин напомнил, каким уважаемым был русский язык во времена СССР.

«Еще в советские времена во всей Восточной Европе активно изучали русский язык, потому что знать русский язык было целесообразно и выгодно, ведь главным партнером был Советский Союз, и от этого знания зависела карьера», — отметил Путин.

Однако после распада Советского Союза интерес к русскому языку стал затухать, «и это затухание искусственно подогревается, потому что России побаиваются до сих пор», подчеркнул президент.

Сохранение русского языка — важнейшая задача

Президент поставил ряд задач, выполнение которых будет способствовать сохранению русского языка в мире. По словам Путина, во-первых, для этого необходимо обеспечить достойный уровень знаний и общей грамотности граждан России, что послужит росту «глобальной конкурентоспособности и притягательности русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения».

«Вторая задача — реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом», — отметил Путин, подчеркнув, что это необходимо делать во всех сферах.

Интерес к русскому языку будет расти по мере роста влияния и привлекательности России в мире, считает Путин, и тут язык — это важнейший инструмент.

«Но, если мы сами этот инструмент будем тупить, ничего хорошего не получится. Он должен быть всегда в надлежащем состоянии», — подчеркнул Владимир Путин.

Писатель Захар Прилепин считает очень важным, что глава государства обратил внимание на роль русского языка

Мнение писателя

Писатель Захар Прилепин считает очень важным, что глава государства обратил внимание на роль русского языка.

«Очень рад, что президент обратил на это внимание, — отметил Прилепин в комментарии ФАН. — Язык — это средство обитания народа как такового. Народ, разлученный с языком, перестает быть русскими. К сожалению, это так. И, к сожалению, русские в неволе или за пределами своей страны не сохраняют свою идентичность, а растворяются в других народах. Русские — самый разделенный народ в мире. Находясь на территории бывших советских республик под действием местных национализмов, миллионы русских перестают быть русскими. И в этом смысле это, безусловно, колоссальная проблема».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров