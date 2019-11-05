Путин рассказал о «пещерных русофобах», объявивших войну русскому языку

Президент России Владимир Путин заявил о своей обеспокоенности войной, развязанной против русского языка «пещерными русофобами» и националистами в некоторых странах. Писатель Захар Прилепин рассказал Федеральному агентству новостей о своем видении роли русского языка.

Что сказал Путин о русском языке

Выступая на заседании Совета по русскому языку, президент России Владимир Путин отметил, что сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно сократить пространство русского языка в мире, вытеснив его на периферию. Это происходит «именно искусственно», подчеркнул глава государства — «грубо, подчас бесцеремонно».

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, но и разного рода маргиналы, которые активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, и, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — отметил Путин.

По мнению президента, подобная политика — это «давление и прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память».

Напомним, именно такая практика стала фактически нормой жизни в Латвии, где детям запрещают получать образование на русском языке.

По словам президента, в этой ситуации на России «лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка и русской литературы».

Русский язык не оружие, а мягкая сила

Президент призвал не называть русский язык оружием.

«Если язык — это оружие, с ним начнут бороться как с оружием, — предупредил Путин. — С ним [русским языком] и так борются. Да, язык — это в известной степени сила, мягкая сила, и этого вполне достаточно».

Путин напомнил, каким уважаемым был русский язык во времена СССР.

«Еще в советские времена во всей Восточной Европе активно изучали русский язык, потому что знать русский язык было целесообразно и выгодно, ведь главным партнером был Советский Союз, и от этого знания зависела карьера», — отметил Путин.

Однако после распада Советского Союза интерес к русскому языку стал затухать, «и это затухание искусственно подогревается, потому что России побаиваются до сих пор», подчеркнул президент.

Сохранение русского языка — важнейшая задача

Президент поставил ряд задач, выполнение которых будет способствовать сохранению русского языка в мире. По словам Путина, во-первых, для этого необходимо обеспечить достойный уровень знаний и общей грамотности граждан России, что послужит росту «глобальной конкурентоспособности и притягательности русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения».

«Вторая задача — реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом», — отметил Путин, подчеркнув, что это необходимо делать во всех сферах.

Интерес к русскому языку будет расти по мере роста влияния и привлекательности России в мире, считает Путин, и тут язык — это важнейший инструмент.

«Но, если мы сами этот инструмент будем тупить, ничего хорошего не получится. Он должен быть всегда в надлежащем состоянии», — подчеркнул Владимир Путин.

Мнение писателя

Писатель Захар Прилепин считает очень важным, что глава государства обратил внимание на роль русского языка.