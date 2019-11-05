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США включили еще пятерых чиновников Венесуэлы в санкционный список

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США включили еще пятерых чиновников Венесуэлы в санкционный список

Вашингтон, 5 ноября. Соединенные Штаты вновь расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, говорится в сообщении американского министерства финансов.

Под американские санкции попали еще пять венесуэльских чиновников, говорится в сообщении ведомства.

«Минфин выявил представителей властей высокого ранга, действующих от лица (президента Венесуэлы Николаса Мадуро)», — говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.

Среди попавших в черный список США — адмирал ВМС Венесуэлы, представители Боливарианской национальной гвардии, Национального совета по обороне и Конституционной ассамблеи, а также представитель разведслужб страны.

Американские власти неоднократно расширяли санкционный список против Венесуэлы. Ограничительные  меры США действуют против ряда корпораций республики и чиновников, которые поддерживают законного президента Венесуэлы.

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