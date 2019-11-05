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Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией

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Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией

Москва, 5 ноября. Президент РФ Владимир Путин предложил использовать вместо «Википедии» Большую российскую энциклопедию.

На заседании Совета по русскому языку во вторник Путин заявил, что лучше заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией в электронном виде.

«Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», — подчеркнул Путин.

Напомним, Путин поддержал предложение организовать праздник в честь 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина в 2024 году. Глава российского государства пообещал подписать соответствующий указ. Также президент России заявил о готовности оказать поддержку литературным изданиям.

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