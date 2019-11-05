В Совфеде заявили о невозможности остановить «Северный поток — 2»

Противники «Северного потока — 2» среди европейских стран давно поняли, что проект не остановить, в нем заинтересованы крупные экономики Евросоюза. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Сергей Цеков.

Противостояние невозможно

Все призывы о необходимости остановить строительство «Северного потока — 2» неосуществимы и имеют политическую подоплеку. Такое заявление сделала депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил главе эстонского МИД Урмасу Рейнсалу совместно противостоять реализации проекта газопровода. В свою очередь руководитель эстонского внешнеполитического ведомства согласился с необходимостью согласовать шаги для противодействия «Северному потоку — 2» .

Тоом предположила, что подобные разговоры политиков не перейдут в практическую плоскость.

«Бороться против «Северного потока — 2» как-то странно. Дания его уже согласовала. С кем бороться? Непонятно. Призыв украинской стороны имеет политическую подоплеку. В практическом русле, как остановить газопровод, я не вижу», — заявила она в комментарии телеканалу «360».

При этом Яна Тоом заметила, что Эстония «исторически» выступает против «Северного потока». Кроме того, Таллину, по ее мнению, будет непросто скоординировать полярные точки зрения Германии и Эстонии.

«Северный поток — 2» уже не остановить

Как отметил Сергей Цеков, комментируя заявление Яны Тоом, понимание Европы в необходимости сотрудничать с Российской Федерацией, особенно в экономических вопросах, зреет давно. Он отметил, что «Северный поток — 2» уже невозможно остановить.

«Чем ближе дата запуска «Северного потока», тем больше западных политиков понимают, что нет смысла сопротивляться этому проекту. Открытие СП-2 создает возможности для решения энергетической проблемы Европы. Поэтому здесь все идет в плюс — и для нас, и для них. Они это все понимают», — пояснил Сергей Цеков.

Кроме того, сенатор прокомментировал очередные призывы Украины о противодействии «Северному потоку». По его мнению, Киев действует по инерции.

«В их заявлениях уже давно присутствует истерика, особенно если она касается «Северного потока — 2». Украина просто не может остановиться. Они отрабатывают этот политический заказ до самого конца. Думаю, Киев прекрасно понимает, что ничего не сможет достигнуть в вопросе противостояния «Северному потоку — 2», — заключил Сергей Цеков.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья Российской Федерации до ФРГ через Балтийское море. Газовая магистраль будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Из перечисленных пяти стран одобрение на реализацию проекта до недавнего времени не давала только Дания. Однако 30 октября датское энергетическое агентство Nord Stream 2 AG все же выдало разрешение на строительство газопровода на континентальном шельфе страны.