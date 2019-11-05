Шойгу поздравил Военный университет со столетним юбилеем

Москва, 5 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил Военному университету орден Жукова в честь столетия со дня образования вуза.

За свою историю Военный университет и его вузы-правопреемники обучили более двухсот тридцати тысяч специалистов. Около 70% преподавателей-военных, которые сегодня обучают студентов, получили боевой опыт в Сирии.

«Хотел бы поздравить всех с этой высокой наградой, заслуженной наградой. Ветеранам пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Спасибо вам за то, что вы сделали. Ну а нынешнее поколение руководителей университета постарается сохранить все то, что было сделано вами», — приводит Федеральное агентство новостей слова Шойгу.

Министр обороны напомнил, что за сто лет существования университета его выпускниками стали более 700 генералов и адмиралов, 300 Героев Советского Союза и 15 Героев Российской Федерации, пять Героев Социалистического труда.