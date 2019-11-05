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Лавров подарил главе МИД Бурунди тульскую гармонь

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Лавров подарил главе МИД Бурунди тульскую гармонь

Москва, 5 ноября. Глава МИД России Сергей Лавров подарил бурундийскому коллеге Эзекиелу Нибигире тульскую гармонь, а ответным подарком стал африканский там-там. Об этом говорится в записи дипломатического ведомства России, опубликованной на официальной странице ведомства Facebook.

Главы дипломатических ведомств России и Бурунди провели во вторник переговоры, после которых обменялись подарками.

«Сергей Лавров вручил гостю тульскую гармонь, а Эзекиел Нибигира преподнес российскому коллеге в дар древний африканский ударный музыкальный инструмент там-там», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее  Лавров сообщил о об обоюдном желании России и Африки развивать сотрудничество. Нибигира в свою очередь заявил, что Бурунди доверяет России.

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