Новак назвал абсурдными новые иски Украины по газу

Москва, 5 ноября. Новые иски украинской компании «Нафтогаз» усложняют переговорный процесс по транзиту российского газа и мешают наладить отношения между двумя странами. Об этом во вторник заявил министр энергетики Александр Новак.

«Это какие-то абсурдные иски», — отметил он.

Глава Минэнерго РФ предложил Украине вернуться к «нулевому варианту» урегулирования споров вместо того, чтобы создавать новые.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» выдвинул России новый иск на 12 млрд долларов. Заявление было направлено 2 ноября в Стокгольмский арбитраж.

Отметим, что срок действующего контракта на транзит газа истекает в этом году, однако стороны пока не достигли никакого соглашения. Украинская сторона требует обязать Россию заключить новый контракт на выгодных для Киева условиях и гарантировать прокачку определенного объема газа. Взамен она предлагает снизить сумму исковых требований к «Газпрому» с 12 до 2 млрд долларов. Москва же настаивает на том, что отзыв всех исков является единственным условием для заключения контракта, сообщает «Газета.ру».

Ситуация для Украины усугубляется строительством газопровода «Северный поток — 2», который соединит Россию и Европу в обход Украины. На днях Дания дала разрешение на строительство участка газопровода, проходящего, через исключительную экономическую зону королевства. Отсутствие данного разрешения было главным препятствием на пути реализации проекта.