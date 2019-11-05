Путин призвал не допускать перекосов в зарплатах бюджетников

Москва, 5 ноября. Уровень заработных плат бюджетников не должен иметь перекосов, зарплата должна быть сбалансирована, а муниципалитетам нужно уделять больше внимания школам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по русскому языку.

«Уровень заработной платы (бюджетников. — Прим. ред.) не должен иметь перекосов, это аксиома. Потому что сразу же за этой категорией работников тут же последуют другие. Это все должно быть сбалансировано. Что касается школ, то здесь … муниципалитеты должны уделять значительно больше внимания, чем уделяется сейчас», — цитирует слова Владимира Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что необходимо дальше совершенствовать систему оплаты труда.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 5,4%.

Напомним, во время послания к Федеральному собранию Владимир Путин призвал региональные власти не опускать планку зарплат работников бюджетной сферы и регулярно индексировать выплаты.