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Украина не будет добиваться ареста судов РФ для возвращения своих кораблей

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Украина не будет добиваться ареста судов РФ для возвращения своих кораблейКиев, 5 ноября. Украина не будет добиваться ареста российских судов в иностранных портах, чтобы вынудить Москву вернуть украинские корабли, которые были задержаны в 2018 году в Керченском проливе. Об этом заявила глава департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева.

«Украина является правовым государством, и мы верим в механизмы мирного разрешения споров, поэтому прибегать к нарушению других норм международного права - не считаю, что это целесообразно», — пояснила Золотарева.

Она также добавила, что к настоящему моменту Киев пока не может установить сумму, возмещения которой будет требовать у России в качестве компенсации за арестованные военные корабли.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что задержанные в Керченском проливе катера и буксир ВМС Украины могут быть возвращены Киеву в обмен на российские гражданские суда «Норд» и «Механик Михаил Погодин», которые были захвачены украинской стороной до инцидента в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава Военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России и вошли в территориальные воды РФ. Украинские катера осуществляли опасные маневры, а их экипажи отказывались выполнять законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее три украинских судна и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива.

 

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