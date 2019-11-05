«Спартаку» интересен Черчесов, несмотря на приглашение Тедеско

Москва, 5 ноября. Московский «Спартак» рассчитывает договориться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по окончании Евро-2020, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, красно-белые по-прежнему заинтересованы в 56-летнем специалисте. Сообщается, что клуб общался с Черчесовым на предмет возможной совместной работы, однако никаких договоренностей нет.

Кроме того, сообщается, что в «Спартаке» не отказались от идеи приглашения Черчесова по окончании текущего сезона и после того, как команду возглавил Доменико Тедеско. 34-летний специалист может сохранить пост, однако лишь в случае успешного выступления «Спартака» под его руководством, если при этом Черчесов продолжит работу в сборной.

Отметим, что контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года, хотя изначально немец с итальянскими корнями хотел получить в столичном клубе трехлетнее соглашение.

Контракт Черчесова со сборной России истекает после Евро-2020, который пройдет летом следующего года.