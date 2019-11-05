Путин заявил, что РФ «слишком рьяно» начала разделение региональной и муниципальной власти

Москва, 5 ноября. Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ «слишком рьяно» взялась за выполнение международных обязательств по разделению региональной и муниципальной власти.

Во вторник на заседании Совета по русскому языку Путин напомнил, что в советское время все было выстроено иначе. Президент обратил особое внимание на то, что, согласно Конституции РФ, муниципальный уровень власти отделен от государства.

«Мы взяли на себя обязательства международные, но как-то уж больно рьяно начали их исполнять и такую норму заложили в основной закон страны», — сказал Путин.

По его словам, на практике сложилась, к примеру, достаточно неприятная ситуация в здравоохранении. Так, первичный уровень здравоохранения на селе оказался фактически отрезанным от областного, краевого и федерального. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере образования, заметил Путин.

Он также подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание открытию средних образовательных учреждений и созданию условий для работы учителей. Кроме того, как подчеркнул президент, важно продолжать совершенствовать систему оплаты труда.

«Что касается жилья, тоже острый вопрос, здесь тоже нужно будет вносить коррективы с тем, чтобы и региональные органы власти, и федеральные эту программу поддерживали и сделали бы ее такой действенной», — сказал президент России.

Как заметил Владимир Путин, в данном случае могут возникнуть проблемы. По его словам, «с уровня федерации будет что-то сделано, а потом на муниципальном уровне опять немножко уйдет в болотину».