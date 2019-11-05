Беглов обсудил с послом Турции план двустороннего сотрудничества

Санкт-Петербург, 5 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Самсар обсудили план развития двустороннего сотрудничества. В 2020 году исполнится 100 лет с момента установления дипломатических отношений между странами.

По словам Александра Беглова, в марте-апреле 2020 года запланирована культурно-деловая миссия в Стамбул.

«А в сентябре 2020 года будем рады принять мэра города Стамбула. Мы рассматриваем возможность подписания нового документа о сотрудничестве», — цитирует слова губернатора Северной столицы издание «Невские новости».

По словам градоначальника, торговый оборот между Петербургом и Турцией растет. Городской комитет по внешним связям ведет подготовку по первому деловому форуму Санкт-Петербург — Турция, который планируется провести в марте 2020 года. Возможно, что мероприятие станет ежегодным.

«Все наши мероприятия готовятся при полной поддержке консульства Турции», — подчеркнул Александр Беглов.

Посол Турции в России Мехмет Самсар, в свою очередь, поздравил Александра Беглова со вступлением в должность губернатора.

«Надеемся, что во время вашего губернаторства отношения между президентами и нашими странами будут все лучше и лучше», — сказал Самсар.

Дипломат также отметил важность студенческого обмена между странами. По его словам, сейчас идет работа по установлению взаимоотношений между вузами двух государств, что позволит студентам получать двойной диплом.

Самсар отметил, что визит Александра Беглова в Стамбул положительно скажется на сотрудничестве РФ и Турции. Глава Петербурга поблагодарил посла за поздравления и приглашение. Сроки визитов будут уточняться.