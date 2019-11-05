Богомолов умилил пользователей трогательным поздравлением именинницы Собчак

Москва, 5 ноября. Режиссер Константин Богомолов умилил интернет-пользователей трогательным постом, в котором он поздравил Ксению Собчак с днем рождения. Супруг опубликовал один из летних снимков своей жены, где она позирует в легком летнем платье на фоне моря и пальмы.

«Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужасно любят друг друга. С Днем Рождения», — пишет он в комментариях.

Многим подписчикам такое поздравление показалось весьма очаровательным, хотя нашлись и те, кто оставил ядовитые комментарии, сообщает «Пятый канал».

Отметим, что накануне дня рождения Собчак и Богомолов посетили Италию. Супруги провели отпуск в Сорренто, где встретились с бывшей женой лидера группы «Ленинград» Матильдой Шнуровой. Как отмечает KP.ru, супруги посещали рестораны и осматривали местные достопримечательности.

Ранее Собчак заявила, что хочет видеть своего сына Платона в будущем физиком, математиком или экономистом, но не журналистом, как она сама. Телеведущая подчеркнула, что математики и физики «вызывают у нее благоговение», но сама она способна лишь на «2+2».

Напомним, что 13 сентября Собчак и режиссер Константин Богомолов наконец-то решили официально оформить свои отношения. Пара поженилась в столичном Грибоедовском дворце бракосочетаний, после чего закатила большую вечеринку, на которой счастливая невеста исполнила для своего избранника эротический танец, чем окончательно смутила родителей Богомолова.