Останкинская телебашня отмечает день рождения выставкой «Связь времен». ФАН-ТВ

5 ноября один из главных символов отечественного телевидения — Останкинская телебашня — отмечает свой день рождения. В этом году ей исполняется 52 года. В честь праздника сотрудники телецентра организовали выставку «Связь времен», которая посвящена истории развития средств связи и информации.

На интерактивной выставке можно написать письмо пером или напечатать телеграмму, изучить Азбуку Морзе и даже воспользоваться голубиной почтой.

Выставка демонстрирует старейшие телефоны, радиоприемники, телевизоры разных эпох. Все эти экспонаты находятся в соответствующем интерьере. Например, можно оказаться в московской квартире сороковых-девяностых годов.

Сотрудники телебашни рассказали интересные факты об этапах строительства и особенностях конструкции такого знакового объекта.