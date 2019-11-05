Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ
  /  Обновлено: 

Останкинская телебашня отмечает день рождения выставкой «Связь времен». ФАН-ТВ

1 074
0 Оставить комментарий

5 ноября один из главных символов отечественного телевидения — Останкинская телебашня — отмечает свой день рождения. В этом году ей исполняется 52 года. В честь праздника сотрудники телецентра организовали выставку «Связь времен», которая посвящена истории развития средств связи и информации.

На интерактивной выставке можно написать письмо пером или напечатать телеграмму, изучить Азбуку Морзе и даже воспользоваться голубиной почтой.

Выставка демонстрирует старейшие телефоны, радиоприемники, телевизоры разных эпох. Все эти экспонаты находятся в соответствующем интерьере. Например, можно оказаться в московской квартире сороковых-девяностых годов.

Сотрудники телебашни рассказали интересные факты об этапах строительства и особенностях конструкции такого знакового объекта.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров