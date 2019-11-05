Турция вскрыла крупный склад курдских боевиков с американскими минами на севере Сирии

Турецкие солдаты нашли на севере Сирии крупный склад с вооружениями курдских террористов из Отрядов народной самообороны (YPG), сообщает портал Anadolu. Отмечается, что значительная часть боевых средств, хранившихся там, была передана Соединенными Штатами. Подробнее об этом – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

#US mortars found in terrorist #YPG/#PKK arsenal in #Syria



YPG/PKK mortars fired from Syria martyred scores of Turkish civilians, soldiers; US arms given to terrorists may be to blame pic.twitter.com/OYdBFi6tsE — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 4, 2019

Среди прочего, внутри бывшего оружейного склада YPG были обнаружены американские минометные снаряды. Таким образом, они хранились на объектах союзников Рабочей партии Курдистана (РПК), вопреки уверениям Вашингтона, что он заберет все вооружение и боеприпасы, ранее доставленные им курдским бандформированиям.

В общей сложности турками было изъято 60 ящиков, в каждом из которых содержалось два минометных снаряды 120-мм калибра. Данные боевые средства могут ударять по целям с расстояния до восьми километров.

Напомним, 17 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что соглашение с США о приостановке антитеррористической операции «Источник мира» в Северной Сирии предполагает добровольную сдачу вооружений радикалами YPG. На территории Заевфратья в 30 километров глубиной и протяженностью от восточной окраины провинции Алеппо и до иракской границы был сформирован безопасный коридор, свободный от курдских боевиков.

Стоит отметить, что за время сотрудничества США и связанных с РПК бандгрупп в САР радикалы так называемых Демократических сил Сирии (SDF) получили от американцев тонны оружия, боеприпасов и оборудования, из-за чего ситуация на северо-востоке арабской республики в значительной степени обострилась.

В частности, серьезно осложнился курдско-арабский конфликт, поскольку главари YPG, злоупотребляя собственной незаконной властью и поддержкой США, начали систематически притеснять арабов, которые, однако, составляют национальное большинство в этом регионе. Например, «Демократические силы» насаждали обучение на курдском языке и принудительно вербовали в свои ряды местных жителей.

При этом мирные демонстрации граждан, ставшие реакцией населения на данную захватническую политику курдских террористов, радикалы SDF зачастую подавляли, открывая прямой огонь по людям.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что подобными сообщениями об обнаружении на позициях YPG схронов с американским оружием вряд ли можно кого-то удивить. Вашингтон систематически использовал курдские группировки в качестве марионеток в Сирии и намеренно насыщал их вооружениями, чтобы окончательно подорвать обстановку в регионе.

«Радикалы SDF являются исполнителями воли США в САР, и потому они все последние годы чувствовали себя под крылом американцев. Путем вливаний со стороны Вашингтона они фактически стали новой вооруженной силой в сирийском конфликте. И тогда главари YPG решили, что теперь могут чинить все, что им заблагорассудиться, не считаясь с мнением Дамаска, Анкары и любых других сторон. Они знали, что главное не перечить Штатам, и тогда те всегда их поддержат – не только политически и морально, но также и деньгами, и оружием, и техникой. Это, конечно, в определенный момент очень осложнило ситуацию в стране, где и так велась борьба с «Исламским государством»1 и «Нусрой» (обе организации запрещены в РФ)», – указал наш собеседник.

Он также не исключил, что значительная часть вооружений, которыми США начиняли курдские бандформирования, могла в итоге оказаться и в руках других террористических группировок, в частности – ИГ1.

«Я думаю, что SDF использовали американские поставки не только для ведения своей войны. Скорее всего, ими также велась нелегальная торговля оружием, которое в конечном счете оказывалось и у других радикальных бандгрупп, в том числе у ИГИЛ1. Это могло приносить неплохие дивиденды как самим курдским боевикам, у которых оставались даже излишки вооружений, так и Штатам, которые готовы нелегально зарабатывать на всем «теневом» – не только на украденной сирийской нефти, о чем американский президент Дональд Трамп уже, кстати, заявил открыто», – обратил внимание эксперт.

Он добавил, что Вашингтон часто использует стратегию вооружения изначально опасных радикальных элементов, чтобы создать ситуацию управляемого хаоса и извлечь из нее геополитические преференции для себя.

«США своими действиями создают условия, чтобы в Сирии всегда находились боевики, воюющие против мира и законного правительства, чтобы там всегда шел теневой бизнес, приносящий им доход. Таким способом американцы создают нестабильную обстановку в нужном им регионе мира и потирают руки. Курдские радикалы стали удобным инструментом, они вооружили их, чтобы столкнуть с турками и развязать новую войну. Турция, однако, нанесла по YPG такой удар, что им пришлось отодвинуться, хотя конфликт еще, конечно, не исчерпан», – закончил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.