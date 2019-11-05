Двойной провал Соболь на слушаниях по бюджету Москвы лишил ее шансов быть в политике

В Общественной палате Москвы во вторник, 5 ноября, прошли публичные слушания по бюджету столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Прозвучало немало актуальных вопросов — от расширения дорог до решения проблем с мусором. Однако не обошлось без эксцессов — юрист так называемого ФБК* Любовь Соболь попыталась устроить скандал, чем окончательно дискредитировала себя и лишилась шансов быть в политике.

Манипуляция цифрами и фактами

Западные СМИ, активно пиарящие Соболь, создают ей имидж смелой женщины, которая «сделала себя сама». На родине же юриста ФБК знают как неумную, но напористую женщину, готовую локтями прокладывать себе путь наверх.

Свое выступление Соболь построила вокруг социальной сферы. Она заявила, что траты на социалку упали с 38% до 29%, и принялась критиковать власти. После превышения регламента (минута на вопрос) у выступающей забрали микрофон, однако Соболь не растерялась и продолжила свою речь, полагаясь на громкость собственного голоса. Впрочем, это было излишне — вопрос Соболь был простым и в долгих пояснениях не нуждался.

Мнение Любови Соболь прокомментировала руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова, которая повторно озвучила расходы на социальную сферу. В сумме получилось не 29%, а 53%. Как отмечают в Telegram-каналах, Соболь намеренно или по незнанию не включила в социальные расходы траты на соцобслуживание и соцобеспечение.

Тем не менее Соболь осталась недовольна ответом министра. По ее мнению, микрофон у нее забрали из-за упоминания спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова. О превышении регламента и ответе Зяббаровой о реальных расходах на социальную сферу Соболь предпочла не упоминать.

«Она везде будет одинаково криклива, напориста и лишена смысла»

Конфликтность и популизм Соболь вызвали возмущение других участников слушаний — журналистов, блогеров и неравнодушных москвичей. Большинство пришли на слушания подготовленными — зная бюджет и заготовив четкие и злободневные вопросы. Многие осудили проявившую неуважение к собравшимся и отнявшую возможность выступить у других Соболь.

Журналист Сергей Минаев с иронией оценил умение юриста ФБК «складывать зеленое с квадратным» и манипулировать тезисами, а также отметил ее крикливость и напористость.

Иронично отнеслась к выступлению Соболь и журналист Леся Рябцева. Она отметила, что юрист ФБК искажает факты и нарушает регламент.

Экс-коллега Соболь Виталий Серуканов отметил, что неудавшийся кандидат в Мосгордуму может и не дождаться следующих выборов, если будет придерживаться прежней тактики.

Популярный Telegram-канал «Кремлевская прачка» назвал Соболь «базарной бабой», а «Злая проверочная» обвинила ее в саморекламе и нежелании вникать в реальные проблемы москвичей.

Авторы некоторых Telegram-каналов предположили, что Соболь участвует в политических мероприятиях по требованию своего начальника — скандального блогера Алексея Навального, однако сама не испытывает к ним интереса.

Напомним, юрист ФБК Любовь Соболь пыталась пробраться в мир политики, приняв участие в выборах в МГД, однако не смогла набрать нужного количества реальных подписей в свою поддержку и выбыла из выборной гонки из-за превышения допустимого процента брака в подписных листах и фальсификаций автографов москвичей. Тем не менее, она не оставляет попыток зарекомендовать себя как «народного кандидата», однако реального участия в улучшении жизни горожан не принимает, ограничиваясь интервью для СМИ и постами в социальных сетях. Подобное поведение, демонстрирующее ее полную безграмотность и несостоятельность, лишний раз убеждает общественность в неспособности Соболь быть политиком.

Есть данные, что попытки Соболь пройти в Мосгордуму объясняются поддержкой кладбищенской мафии, сотрудничающей с мужем юриста, некросоциологом Сергеем Моховым. По инсайдерской информации Соболь получила на предвыборную кампанию пять миллионов, которые должна отработать.

*Так называемый ФБК внесен Минюстом России в списки иностранных агентов.