Путин поддержал идею организовать праздник в честь юбилея Пушкина в 2024 году

Москва, 5 ноября. Президент России Владимир Путин поддержал предложение организовать праздник в честь 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина в 2024 году.

Глава российского государства на заседании Совета по русскому языку пообещал подписать соответствующий указ. Его реализацией займется советник президента РФ по вопросам культуры, сообщил Путин.

Также президент России заявил о готовности поддержать создание проекта, цель которого заключается в популяризации материалов, связанных с жизнью и творчеством Пушкина.

«В указ, о котором мы сейчас выше говорили, мы обязательно это внесем и поддержим», — подчеркнул Путин.

Отметим, на заседании Совета по русскому языку Путин также заявил о готовности оказать поддержку литературным изданиям.