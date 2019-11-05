Сирия, 5 ноября. Почти 850 сирийцев вернулись в САР из Ливана и Иордании за сутки. Курдских радикалов вновь обвинили в причастности ко взрыву в городе Тель-Абьяд в Ракке. ВКС РФ осуществили боевые вылеты на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют военные объекты джихадистов в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции исламистов на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке на позиции САА недалеко от города Меядин; подозревается в убийстве одного из мирных жителей у города Дибан в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: были обвинены в причастности ко взрыву в городе ат-Табка на севере Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: противостоят курдским боевикам в северной части Ракки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Джихадисты «Исламского государства» заявили о вылазке на позиции Сирийской арабской армии (САА) к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Согласно информации медиапортала «Аль-Амак», подконтрольного террористической группировке, боевики заложили СВУ на пути следования патруля правительственных войск недалеко от города Меядин, в результате чего якобы были уничтожены четыре автомобиля сирийских военнослужащих. Тем не менее официальные новостные порталы данные сведения пока не подтверждали.

Между тем в контролируемых курдскими боевиками районах на востоке провинции произошло очередное нападение неизвестных . Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), один из местных жителей по имени Аль-Авад Аль-Маджид был убит на подступах к городу Дибан. В организации налета подозреваются радикалы так называемых спящих ячеек ИГИЛ1.

Провинция Даръа

Официальный Twitter-канал российского Минобороны (mod.mil.rus) обнародовал данные о числе сирийцев, вернувшихся в Сирию с территории соседних государств за последние 24 часа. Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев предоставил сведения о прибытии в САР 847 беженцев. 199 из них пересекли границу с Ливаном через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», остальные 648 перешли через погранпереход «Насиб», расположенный на юге Даръа у сирийско-иорданской границы. Как известно, безопасное возвращение сирийцев стало возможным благодаря совместным усилиям стран-соседей, а также работе российского ЦПВС, сотрудники которого регулярно доставляют гуманитарную помощь жителям пострадавших за время войны районов.

Провинция Идлиб

Российские военные самолеты продолжают работу в южных районах провинции. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), авиация РФ атаковала укрепрайоны исламистов «Джебхат ан-Нусры»1*** и выступающих на ее стороне бандгрупп в окрестностях населенных пунктов Хиш, ар-Ракая, Басида и Тахтая. В то же время отмечаются вооруженные стычки на линии соприкосновения сил между правительственными войсками и джихадистами «Тахрир аш-Шам» на северо-западе соседней Хамы. Части Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по опорным пунктам радикалов недалеко от деревни аль-Кахира в долине аль-Габ. Информация о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент формируется.

Провинция Ракка

Новостной портал Step News Agency сообщает о новом взрыве в городе Тель-Абьяд, который перешел под контроль вооруженных сил Турции и союзных им формирований в конце прошлого месяца. Детонировало СВУ, заложенное в одном из автомобилей, в результате чего пострадали несколько мирных жителей. Местные активисты обвиняют в случившемся курдских боевиков, в оккупации которых прежде находился населенный пункт. Как известно, перед тем, как покинуть занимаемые территории на севере САР, члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) заминировали местность, последовав примеру террористов «Исламского государства».

Тем временем в северной части Ракки вновь фиксируются столкновения между курдскими боевиками и протурецкими силами. Военный источник в сети Twitter (huseyinbozanTR) сообщает об активизации вооруженного противостояния в районе населенного пункта Кантари. Сведения о потерях сторон в живой силе или технике пока уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.