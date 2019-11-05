Госдума одобрила закон о российском ПО на смартфонах. События дня. ФАН-ТВ

Москва призвала Киев отказаться от «газовых исков»

Поток газа через Украину иссякает, а вот поток судебных исков против России только усиливается. В связи с этим договор по транзиту не будет заключен, пока Киев не откажется от своих претензий. Об этом и о том, что позиция Кремля в данном споре ничуть не изменилась, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на последний иск «Нафтогаза» к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже. Украинская сторона надеется на пересмотр транзитного тарифа.

«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей, об этом говорил президент Путин, выступая на пресс-конференции в Будапеште», — заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Но, пока Киев заваливает Москву исками, текущий договор по транзиту доживает последние сроки. Час икс наступит 1 января 2020 года. Судебные прения начались с 2014 года, когда на Украине произошел госпереворот. «Газпром» и «Нафтогаз» обменялись встречными исками: российская компания требовала взыскать крупную задолженность с украинской стороны, а та, напротив, обвинила оппонентов в снижении объемов транзита. Кто прав, кто виноват Стокгольмский арбитраж рассудил по-разному. По первому делу он решил взыскать с «Нафтогаза» чуть более $2 млрд, а по второму — около $4,6 млрд с «Газпрома». Последнее решение российская компания обжаловала и потребовала полностью отменить. Впрочем, в Кремле уверены: сохранить транзит важно в первую очередь для Киева, ведь в обратном случае украинская ГТС просто развалится. А у Москвы появятся новые маршруты для поставок голубого топлива — «Турецкий» и «Северный» потоки.