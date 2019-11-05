Госдума одобрила закон о российском ПО на смартфонах. События дня. ФАН-ТВ

Москва призвала Киев отказаться от «газовых исков»
Поток газа через Украину иссякает, а вот поток судебных исков против России только усиливается. В связи с этим договор по транзиту не будет заключен, пока Киев не откажется от своих претензий. Об этом и о том, что позиция Кремля в данном споре ничуть не изменилась, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на последний иск «Нафтогаза» к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже. Украинская сторона надеется на пересмотр транзитного тарифа.
«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей, об этом говорил президент Путин, выступая на пресс-конференции в Будапеште», — заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.
Но, пока Киев заваливает Москву исками, текущий договор по транзиту доживает последние сроки. Час икс наступит 1 января 2020 года. Судебные прения начались с 2014 года, когда на Украине произошел госпереворот. «Газпром» и «Нафтогаз» обменялись встречными исками: российская компания требовала взыскать крупную задолженность с украинской стороны, а та, напротив, обвинила оппонентов в снижении объемов транзита. Кто прав, кто виноват Стокгольмский арбитраж рассудил по-разному. По первому делу он решил взыскать с «Нафтогаза» чуть более $2 млрд, а по второму — около $4,6 млрд с «Газпрома». Последнее решение российская компания обжаловала и потребовала полностью отменить. Впрочем, в Кремле уверены: сохранить транзит важно в первую очередь для Киева, ведь в обратном случае украинская ГТС просто развалится. А у Москвы появятся новые маршруты для поставок голубого топлива — «Турецкий» и «Северный» потоки.
На смартфоны предустановят российское ПО
Российский софт уже совсем скоро может всерьез заявить о себе на рынке гаджетов. Госдума в первом чтении приняла закон о продаже смартфонов с отечественным ПО. Формально документ гласит, что эти меры коснутся ряда «технически сложных товаров». Но авторы проекта объясняют: речь идет о телефонах, компьютерах, а также телевизорах с функцией Smart TV. Их обяжут к предварительной установке российских программ. Без них устройства, вероятно, не смогут попасть на рынок. Впрочем, какой именно софт там появится — не известно. Полный список окончательно утвердит российское правительство. Изменения вносятся в закон «О защите прав потребителей». Авторы поправок считают, что это поможет развитию нашего ПО на рынке информационных технологий и, напротив, снизить влияние иностранных игроков. Впрочем, пока не ясно, как оценят новшества пользователи, особенно те, кто не очень-то жалует предустановку любого лишнего, в том числе иностранного софта. Но, если документ все-таки примут в дальнейших чтениях, он вступит в силу уже с 1 июля 2020 года.
В Донбасс прибыли десятки украинских националистов
Разведение сил в Донбассе, отложенное на неопределенный срок, вероятно, еще больше затянется. Причиной тому 60 украинских националистов, которые прибыли в поселки Николаевка и Новогнатовка. По сведениям ДНР, боевики хотят сорвать и без того длительный процесс отвода войск. Впрочем, надежду вселяет опыт соседей из ЛНР и показывает, что лучше поздно, чем никогда: на прошлой неделе разведение сил в Золотом под присмотром ОБСЕ пусть и не сразу, но все-таки состоялось как со стороны Киева, так и Луганской народной республики. И все же вопрос националистов в гражданской войне на Украине стоит крайне остро. Настолько, что с отдельными группами лично беседовал президент страны Владимир Зеленский. Он призывал боевиков «пойти на попятную». Однако наиболее радикальные из них сложить оружие не захотели и решили саботировать процесс. Особо отметились боевики скандально известного «Азова», они провели небольшой митинг перед офисом Зеленского, где рассказали о планах направить в регион некие «мобильные группы». Но Донбассу такой «патруль» на линии соприкосновения едва ли чем-то поможет.