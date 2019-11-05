МИД РФ осудил атаку террористов ИГ на военный пост в Мали

Москва, 5 ноября. Министерство иностранных дел России осудило нападение террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на укрепленный пункт Вооруженных сил Мали, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

В результате атаки, которая произошла 1 ноября в районе Инделиман, погибли 47 военных, еще три человека получили ранения, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Вылазка боевиков совершена на фоне участившихся за последнее время терактов, действующих в Мали и Сахаро-Сахельской зоне, указал МИД.

«В Москве решительно осуждают очередное преступление террористических сил, направленное на дестабилизацию обстановки в Мали и подрыв усилий официального Бамако по реализации Соглашения о мире и примирении от 2015 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте дипведомства.

Российские дипломаты выразили соболезнования семьям погибших и поддержку правительству Мали и народу в борьбе с терроризмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.